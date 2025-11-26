南山人壽獲2025 TCSA、GCSA 六大獎肯定

台灣永續能源研究基金會26日舉辦「2025第十八屆台灣企業永續獎」(Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA)及「2025全球企業永續獎」(Global Corporate Sustainability Award, GCSA)頒獎典禮，南山人壽以卓越的公司治理、財務績效以及完整透明的永續資訊揭露等作為，獲得六大獎肯定，並為連續第二年獲得「台灣百大永續典範企業獎」及「永續報告獎-金融及保險業第一類白金級」殊榮，表彰南山人壽的永續策略及具體作為，獲獎實至名歸。

台灣企業永續獎由台灣永續能源研究基金會主辦，為國內歷史悠久、規模最大的永續獎項。南山人壽自西元(下同)2014年起、連續多年獲獎，今年共計獲頒TCSA的「台灣百大永續典範企業」、「永續報告獎-白金級」，以及永續單項績效的「透明誠信領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「氣候領袖獎」等獎項肯定，並獲得GCSA「永續報告書獎-銀級」，共計抱回六大獎。

為強化與利害關係人的溝通，南山人壽自2014年起每年發布企業社會責任報告書，並自2020年更名為永續報告書，具體揭露公司在環境、社會及公司治理的具體作為及成果。今年，南山人壽以《2024年南山人壽永續報告書》再度獲得TCSA「永續報告獎-金融及保險業第一類白金級」，肯定報告書內容資訊揭露完整、可信度高、具高度溝通性，足以讓外界清楚掌握公司的永續發展績效。

南山人壽的永續報告書參考IFRS永續揭露準則 S1導入「雙重重大性分析」，藉由永續重大性及財務重大性分析結果，強化永續揭露與企業營運之連結，並展現對氣候相關財務風險治理的高度承諾。

此外，報告書也呼應自然相關財務揭露(The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)及不平等和社會相關財務揭露(The Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures, TISFD)發展趨勢，首次在2024年的報告書中揭露生物多樣性衝擊評估結果與人權盡職調查，以此開展更深入的永續治理行動。

同時，2024年南山人壽永續報告書英文版也獲得GCSA的Sustainability Reporting Award-Silver Class肯定，成績較前一年成績更上層樓，顯示南山人壽永續資訊揭露持續精益求精。

在永續單項績效方面，南山人壽今年再度以完善的公司治理與誠信經營作為與成果，獲得「透明誠信領袖獎」肯定，秉持「誠信第一、服務至上」的核心企業價值，致力於保障股東、保戶以及利害關係人的權益，主動訂定《誠信經營政策》並建立多項內部規範，確保將「誠信」落實於日常營運中。

2024年南山人壽制定《永續資訊管理要點》及《防漂綠政策》，建立《問責制度》並將誠信理念延伸至供應鏈，簽署誠信承諾書合作廠商家數較前一年大幅成長118%，以全面性的作為彰顯南山人壽企業治理程序透明，展現企業經營誠信，具有標竿及領導性地位。

保險的本質是共同分擔風險，南山人壽積極透過本業強化社會韌性，今年以「行動支持醫務社工，共築韌性健康防護網」專案成果，獲得永續單項績效「社會共融領袖獎」肯定。

南山人壽長期推動醫療關懷計畫，透過「醫務社工」的角色看見醫療照護服務第一線的需求，在第一線醫務社工的協助下，多年來累積幫助超過4.7萬名弱勢病患就醫，補足商業保險防護傘之外的另一塊拼圖，為社會安全網善盡企業社會責任。

為進一步表彰醫務社工的努力與服務價值，南山人壽於2017年結合南山人壽慈善基金會及中華民國醫務社會工作協會，創辦全國唯一專為醫務社工設立的獎項「南山醫務社工獎」。這些年來，持續透過獎項選拔與議題倡議，提供醫務社工專業肯定與榮譽感，提升社會大眾對醫務社工的認識與重視，並透過保險為他們提升執業的安全保障。

作為國內金融保險業的永續領航者，南山人壽積極回應全球氣候變遷帶來的各式挑戰，以「低碳營運」及「轉型金融」雙主軸打造減碳與淨零排放策略，除積極朝低碳營運目標前進，更致力於打造低碳供應鏈，在今年獲得永續單項績效「氣候領袖獎」肯定。

為了更清楚掌握減碳的目標與成績，南山人壽於2024年正式通過科學基礎減量目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)目標審查，承諾以2022年為基準年，範疇一與範疇二溫室氣體排放量至2030年需減量42%，範疇三投資組合至2028年通過SBT(Science Based Targets)之目標比例達50.2%。

透過建立完整的氣候治理架構與氣候策略，南山人壽定期追蹤管理執行情形，確保公司在面對高度不確定的氣候及社會變遷下，具備足夠的氣候韌性，得以進一步帶動整體價值鏈邁向永續淨零未來。透過採購綠電、規劃太陽能發電系統、實施節能減碳等措施，南山人壽範疇一與範疇二碳總排放量為19,328.79 tCO2e，相較基準年減量10.84%，範疇三財務碳排放量(主權債不含LULUCF(註1))為13,129.61 ktCO2e，通過SBT目標比例達31.9%，朝目標穩步前進，攜手價值鏈夥伴共同調適、減緩氣候變遷所帶來的衝擊，期許打造更健康的未來。

南山人壽深耕台灣逾一甲子，自2024年起構建出「永續健康」策略藍圖，涵蓋環境健康、個人健康與社會健康三大面向，積極回應與南山人壽保險核心本業相關的11項聯合國永續發展SDGs目標，致力為客戶提供保障及關懷，展望未來，南山人壽將持續推動公司治理、社會及環境的正向改變，落實企業社會責任，攜手各利害關係人前行，打造一個更健康永續的未來。