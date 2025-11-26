快訊

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

中國信託證券主辦 德鴻科技11月26日開始投標

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中國信託證券主辦德鴻科技（6910）上櫃前現金增資發行新股案，本次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有2,443張，競價拍賣底價每股為26.05元，26日開始投標，拍賣期間為11月26日至11月28日，12月2日開標，投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購；公開申購計有660張，承銷價格為各得標單價及數量加權之平均價格，如超過競拍底價1.19倍，則以31元為承銷價格上限，12月1日開放公開申購。

德鴻科技成立於1992年，主要業務是專注在企業客戶體驗領域，以自有產品搭配全球客戶體驗領先廠商Genesys，提供企業全方位的客戶體驗解決方案，並透過VoiceAI語音智能技術及雲端應用二大核心科技，協助企業數位轉型，有效降低營運管理成本。德鴻科技2025年累計至第3季度營收為新臺幣2.77億元，與去年同期比較成長32%，EPS為1.62元，較去年同期成長308%，營收及獲利顯著成長主要是國內三大航空公司及電信龍頭業者等專案陸續交付。

展望未來，訂閱制服務及維護費等持續性收入，已超過德鴻營收五成，在專案持續堆疊下，預期將成為公司獲利的穩定支柱，另德鴻複製三大航空業者客服系統平台上雲的成功經驗，成功將業務拓展至租賃、零售及遊戲業者；而金管會於去（2024）年公布金融業新版委外管理辦法，金融業上雲已成為未來趨勢，德鴻目前正由概念驗證（POC））轉至小規模試驗中。若試驗成功，將憑藉先行者優勢，站穩客服系統平台上雲的藍海市場，上述項目在未來都將持續挹注德鴻營收及獲利成長動能。

中國信託證券近年積極協助優質企業進入資本市場，未來將繼續帶領更多具特色及成長潛力的公司加入臺灣資本市場，幫助優質企業發揮成長潛力、深化營運規模，持續創造臺灣產業榮景。

資本市場 營收 中國信託

延伸閱讀

股市降溫？ 證券劃撥餘額下滑

中信高爾夫之星 名揚日本

中國信託證券加碼臨櫃開戶禮 感謝中信飛牡蠣粉絲相挺

降低學習中輟風險 中國信託「愛傳球」獲教育部頒獎

相關新聞

美聯準會降息聲再起 新台幣午盤升逾一角

市場壓注美國聯準會12月會再度降息，目前內部鴿派聲音較大。也帶動國際美元走弱，新台幣今日早盤升值氣焰強大，午盤收在31....

工商早餐會 吳東亮：台灣經濟發展不能只有AI

工商協進會今日舉行工商早餐會，理事長吳東亮表示，面對新的國際情勢，與產業產加速迭代的趨勢，台灣經濟發展不能只有AI，必須...

10月建築貸款止跌回升

中央銀行昨（25）日公布10月「消費者貸款及建築貸款餘額統計」，整體消費者及建築貸款餘額達13.4兆元，再創歷史新高，但...

國票金爭奪戰 台鋼持股增…公股陣營有硬仗要打

國票金明年改選，經營權爭奪戰提前開打，各方勢力積極卡位，其中，台鋼集團持續加碼國票金，傳持股水位已逾7%，而加入戰局的宏...

台幣止貶 爆27億美元大量

受到美國聯準會（Fed）官員偏鴿言論影響，美元指數回落，美股同步勁揚，帶動新台幣匯價止貶回升。新台幣昨（25）日收在31...

財部強勢 要公股主導國票金經營權

國票金董事會明年改選，經營權爭奪戰提前開打，據悉，公股陣營先前已大幅投入銀彈加碼國票金持股，財政部低調卻強勢，就是要公股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。