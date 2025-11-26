美聯準會降息聲再起 新台幣午盤升逾一角

市場壓注美國聯準會12月會再度降息，目前內部鴿派聲音較大。也帶動國際美元走弱，新台幣今日早盤升值氣焰強大，午盤收在31.334元，升值1.06角，成交量為8.33億美元。

市場分析，因為就業市場表現有疑慮，所以市場認為有降息需求，但企業表現仍然亮眼，也因此仍有雜音。

新台幣前波偏弱，主要是外資獲利了結匯出，不過國際股市回穩，台股近日翻紅，外資匯出力道縮減，新台幣在市場需求帶動下，升值氣氛濃厚。

匯銀主管表示，近兩日外資匯出明顯轉弱，在出口商拋匯引領下，新台幣逐步走升。不過主要還是國際美元偏弱整理。匯銀主管分析，新台幣後續關鍵看美元狀況，如果12月降息趨勢不變，預期新台幣還有升值空間，短線上應會在31元附近遊走。