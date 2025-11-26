國泰金獲文化部首屆「ESG for Culture影響力獎」雙料肯定

為表彰企業投入文化產業發展，文化部指導、文化內容策進院（文策院）舉辦第一屆「ESG for Culture影響力獎」，日前舉行頒獎典禮；國泰金控持續30年支持雲門舞集，並共同打造「國泰雲門隨行吧」品牌，推廣「藝術即生活」理念，獲得「資源協助獎」與「多元合作獎」兩項大獎肯定，展現國泰致力推動永續品牌理念，實踐與社會大眾「藝起。共創更好」。

首屆評選標準，為檢視企業支持藝文能否具備突破現行框架。國泰金與雲門舞集1996年開啟合作，突破框架打造史無前例的戶外公演，秉持「國泰辦桌 雲門上菜」的核心精神，致力拓展在地藝文影響力，讓所有人都能體驗國際級藝術的美好。此外，也結合旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險等子公司共同推動，進而促進企業內部對文化參與的認同與投入。

2022年，國泰金控與雲門舞集合作，共同創立「國泰雲門隨行吧」品牌，在展演場合總能看見招牌廣宣三輪車，只送彈珠汽水，用最有共鳴的台灣飲品、隨行享受的藝文饗宴，呼應「藝術即生活」的親近氛圍。

此外，2020年受到COVID-19疫情影響，打亂原本的演出規劃，於是首度改採「線上演出」，邀請全球觀眾一同欣賞藝術饗宴。2024年以結合AI科技與新媒體藝術的作品「波」於戶外舞台亮相，用舞者動作驅動舞台影像，創造出獨特的視覺經驗。

2001年起，走進台灣各大城小鎮火車站、美術館、市政府等多元的生活場景，更打破舞台與觀眾席的界線，由舞者邀請民眾共舞，顛覆「藝術只能被觀賞」的世俗定義。迄今走遍台灣超過22個鄉鎮縣市，舉辦314場公巡演，累積獲得逾270萬名民眾肯定。

2025 年「國泰雲門隨行吧」活動以藝術總監鄭宗龍的作品「毛月亮」為年度戶外公演節目，於花蓮、台北兩地盛大登場，兩場大型戶外演出共吸引逾4萬5000名觀眾，創下疫情以來最多人次參與的紀錄，之後陸續展開6場社區巡演「與雲門共舞」，延續30年藝術扎根的精神。