元大金控再獲 BSI 表揚 連六年獲頒永續發展領航獎

元大金控長期關注氣候變遷對經濟、金融環境的衝擊，深化氣候風險管理思維，積極參與國內外永續倡議，導入各項ISO國際標準並通過第三方驗證，以具體行動落實聯合國永續發展目標(SDGs)，今年再獲ESG永續發展領航獎殊榮，自2020年起，已連續6年獲英國標準協會(BSI)高度肯定。

隨著極端天氣對全球人口與環境影響日益加劇，永續發展已是企業營運不可或缺的基石，也是韌性發展的關鍵，BSI鼓勵透過實際行動推動轉型淨零與落實永續發展，每年依實踐程度評選出永續績效卓越的企業，頒發具有「標準引領，為未來做好準備」象徵的永續發展獎，其中，領航獎為最高層級，彰顯企業ESG永續治理各面向長期具體展現領導力，樹立永續典範。

元大金控自2014年即超前主管機關規範時程，自願性編纂永續報告書，至今已連續發行11年，於報告書中公開揭露目標和進展，貫徹外部查證，精進揭露資訊的品質與深度，積極與利害關係人溝通，表明永續承諾；2024年氣候暨自然相關財務揭露報告書(TCFD)導入IFRS永續揭露準則第S2號「氣候相關揭露」指標，連續3年榮獲英國標準協會(BSI)符合性查核「Level 5+(Excellence)」最高等級認證。

以「成為國際永續標竿企業，積極為後代推動更好的未來」為永續願景，元大金控將淨零轉型理念納入日常營運及業務決策考量，致力打造永續金融生態系，透過永續金融商品、責任投融資、低碳營運及永續供應鏈等作為，響應台灣2050淨零碳排政策及參與全球低碳轉型進程；元大金控亦擘劃2026-2030永續藍圖，持續整合集團內外部資源，推動永續發展。