快訊

鄭麗文想摘紅色濾鏡 學者籲出訪大陸前先做「這件事」

全文／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

工商早餐會 吳東亮：台灣經濟發展不能只有AI

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
工商協進會理事長吳東亮表示，台灣經濟發展不能只有AI，必須積極改善產業M型化的問題，才能強化經濟韌性。圖／本報資料照片
工商協進會理事長吳東亮表示，台灣經濟發展不能只有AI，必須積極改善產業M型化的問題，才能強化經濟韌性。圖／本報資料照片

工商協進會今日舉行工商早餐會，理事長吳東亮表示，面對新的國際情勢，與產業產加速迭代的趨勢，台灣經濟發展不能只有AI，必須積極改善產業M型化的問題，才能強化經濟韌性。此外，行政體系若可及不斷提升效能、與時俱進、以台灣整體競爭力一定會更上一層樓。

工商協進會自1988年以來，每年固定工行政院舉辦工商早（午）餐會，也已經成為政府工業先最具代表性的政策溝通管道。吳東亮在致詞時表示，今年以來美國川普政府啟動關稅戰，產業面臨沈重的壓力，感謝行政院長卓榮泰與各部會首長積極主動與工商界溝通以協助緩解「五缺」問題。

吳東亮也感謝經濟部、金管會等財經部會完善產業支持措施、推動亞洲資產管理中心等財經發展關鍵政策上多所突破，這些政策的推動以不僅有助於擴大國家經濟量體，也為企業先「國際盃」以提供堅實的後盾，工商面表示肯定。

吳東亮指出，大家都看見以今年台灣經濟成長率「保五望六」，有望蟬聯亞洲四小龍之首，這就是政府工業先攜手合作以最好的成果證明，衷心期盼台美關稅談判很快可以傳來好消息，讓大家在穩定的經貿環境下以全力拚經濟。

吳東亮表示，近期輝達（NVIDIA）表示考慮在台灣設立海外總會，不僅凸顯台灣在全球AI產先布局中的戰略地理，也為台灣經濟注入強勁的成長動能，樂觀預期明年的經濟成長率依然會有亮眼的表現。

吳東亮 經濟成長率 關稅

延伸閱讀

北士科 T17、T18地上權 北市新壽完成解約

吳東亮還原北士科出讓始末

新壽「分手費」比北市府預估高10%？ 吳東亮：不會吧

輝達案功不可沒…議員要他放心去選新北 李四川反應曝光

相關新聞

工商早餐會 吳東亮：台灣經濟發展不能只有AI

工商協進會今日舉行工商早餐會，理事長吳東亮表示，面對新的國際情勢，與產業產加速迭代的趨勢，台灣經濟發展不能只有AI，必須...

10月建築貸款止跌回升

中央銀行昨（25）日公布10月「消費者貸款及建築貸款餘額統計」，整體消費者及建築貸款餘額達13.4兆元，再創歷史新高，但...

國票金爭奪戰 台鋼持股增…公股陣營有硬仗要打

國票金明年改選，經營權爭奪戰提前開打，各方勢力積極卡位，其中，台鋼集團持續加碼國票金，傳持股水位已逾7%，而加入戰局的宏...

台幣止貶 爆27億美元大量

受到美國聯準會（Fed）官員偏鴿言論影響，美元指數回落，美股同步勁揚，帶動新台幣匯價止貶回升。新台幣昨（25）日收在31...

財部強勢 要公股主導國票金經營權

國票金董事會明年改選，經營權爭奪戰提前開打，據悉，公股陣營先前已大幅投入銀彈加碼國票金持股，財政部低調卻強勢，就是要公股...

兆豐金股息發放率穩住75% 總座張傳章談公股投信整併

兆豐金控昨（25）日舉行2025年第3季線上法說會，展望第4季與全年獲利，總經理張傳章表示，金控全年獲利可期，並提前透露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。