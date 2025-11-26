工商早餐會 吳東亮：台灣經濟發展不能只有AI

工商協進會今日舉行工商早餐會，理事長吳東亮表示，面對新的國際情勢，與產業產加速迭代的趨勢，台灣經濟發展不能只有AI，必須積極改善產業M型化的問題，才能強化經濟韌性。此外，行政體系若可及不斷提升效能、與時俱進、以台灣整體競爭力一定會更上一層樓。

工商協進會自1988年以來，每年固定工行政院舉辦工商早（午）餐會，也已經成為政府工業先最具代表性的政策溝通管道。吳東亮在致詞時表示，今年以來美國川普政府啟動關稅戰，產業面臨沈重的壓力，感謝行政院長卓榮泰與各部會首長積極主動與工商界溝通以協助緩解「五缺」問題。

吳東亮也感謝經濟部、金管會等財經部會完善產業支持措施、推動亞洲資產管理中心等財經發展關鍵政策上多所突破，這些政策的推動以不僅有助於擴大國家經濟量體，也為企業先「國際盃」以提供堅實的後盾，工商面表示肯定。

吳東亮指出，大家都看見以今年台灣經濟成長率「保五望六」，有望蟬聯亞洲四小龍之首，這就是政府工業先攜手合作以最好的成果證明，衷心期盼台美關稅談判很快可以傳來好消息，讓大家在穩定的經貿環境下以全力拚經濟。

吳東亮表示，近期輝達（NVIDIA）表示考慮在台灣設立海外總會，不僅凸顯台灣在全球AI產先布局中的戰略地理，也為台灣經濟注入強勁的成長動能，樂觀預期明年的經濟成長率依然會有亮眼的表現。