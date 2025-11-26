永豐金證券亞灣據點起航 高雄苓雅分公司盛大開幕

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券總經理蘇威嘉（左二）率南區團隊舉辦「亞洲資產管理中心開幕茶會暨投資座談會」。業者提供
永豐金證券「亞洲資產管理中心」高雄專區（亞灣）試辦服務啟航，11月苓雅分公司舉行開幕茶會，宣告資產管理業務邁入新里程碑。永豐金證券身為金管會核准首家進駐亞灣的券商，憑藉先行者優勢，將以此為據點打造國際級資產管理平台。

永豐金證券總經理蘇威嘉於開幕茶會致詞指出，「亞灣承諾正式啟航，永豐金證券將以創新與專業，協助客戶在地投資、全球布局。」。

永豐金證券指出，苓雅分公司未來將鎖定區域內高資產客戶與專業投資人，提供已獲試辦業務核准的創新服務。並將陸續推出信託傳承機制、一站式跨境金融服務及多元化商品配置，協助客戶在地靈活投資、掌握全球市場契機，並配合政策助台灣成為亞洲資產管理重要據點。

開幕茶會現場座無虛席，由蘇威嘉親自主持，並邀請多位高資產客戶、專業投資人及合作夥伴共襄盛舉，展現永豐金證券深耕亞灣、連結高資產客群的決心。茶會下半場安排市場前瞻論壇與另類資產投資趨勢解析。永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，AI產業仍是支撐美國私人投資的主力。隨著川普對等關稅政策逐漸明朗，市場將回歸基本面；惟美國就業市場受聯準會延遲降息影響，自第三季起出現降溫跡象。他提醒，AI產業雖具短期動能，但應留意資本支出放緩的風險。

本次活動不僅展現永豐金證券在亞灣的前瞻布局，也強化與高資產客戶及專業夥伴的連結。未來，將持續秉持「以客戶為中心」的理念，結合科技與金融專業，打造更貼心、更智慧的投資服務，深耕亞灣，放眼亞洲，共創資產管理新未來。

永豐金 市場

