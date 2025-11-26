財部強勢 要公股主導國票金經營權

國票金（2889）董事會明年改選，經營權爭奪戰提前開打，據悉，公股陣營先前已大幅投入銀彈加碼國票金持股，財政部低調卻強勢，就是要公股來主導經營權，且看明年改選誰能拿下國票金，將牽動國票金後續的合併議題。

公股人士表示，明年國票金改選對公股而言「是一場硬仗」。

對此，財政部官員指出，距離明年改選尚有一段時間，市場所傳的眾多人馬，只能盡力維護公股權益，並讓國票金的經營情況步入軌道，對大家都好，「至於別人怎麼想，沒辦法揣測，只能說我們會盡力。」

財政部官員表示，公股原有的目標不變，會設法爭取各民股的支持；經營權之爭有很多變數，除了壯大自己實力外，也會努力爭取各方支持。未來只能見招拆招，當然也會先做好該有的準備。

至於台鋼集團鴨子划水持續加碼國票金，並傳出有意進取董事會，台鋼對此不表示意見。但相關人士指出，台鋼體認「政商協同、互助合作，才是硬道理」，基於「民不與官鬥」的大前提，會爭取在國票金戰役中獲取最大利益。

市場人士說，台鋼持有國票金股票已超過7%，傳出台鋼已開始對外物色明年國票金改選時的董事長人選，並且力爭透過台鋼集團旗下公司法人代表的身分出任董事長，成為公股能否穩拿國票金經營權的最大變數。