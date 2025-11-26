快訊

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

聽新聞
0:00 / 0:00

國票金爭奪戰 台鋼持股增…公股陣營有硬仗要打

經濟日報／ 記者邱金蘭朱漢崙／台北報導
國票金控。圖／國票金提供
國票金控。圖／國票金提供

國票金（2889）明年改選，經營權爭奪戰提前開打，各方勢力積極卡位，其中，台鋼集團持續加碼國票金，傳持股水位已逾7%，而加入戰局的宏泰集團掌門人林鴻南與台鋼，合計持股達10%，已具關鍵地位，恐使公股面臨一場硬仗。

在政府高層政策指示下，財政部盡全力要在明年拿下國票金過半席次，希望藉以強化國票金經營體質，並維護公股權益。據了解，公股陣營持有國票金股權合計已有20%左右，有一定的股權實力，但國票金股權結構複雜，加上又有各方人馬加入選戰，讓明年的改選充滿變數。

知情人士表示，原本國票金的主要股東，包括旺旺集團、領航集團、美麗華、公股及耐斯集團，今年6月群益投信發行的ETF 00919換股，出脫國票金約10%持股時，引發各陣營趁機追逐釋出的籌碼，也讓國票金的股權結構變得更複雜。

目前浮出檯面的，包括台鋼集團、林鴻南、三發集團，此外，上屆支持旺旺集團的錦鋐氣密窗，據悉手中仍握有持股的這些民股不論持股高低，不少都已有徵求委託書資格，可在明年選戰扮演一定角色。

知情人士表示，目前三發集團、錦鋐氣密窗被市場視為挺旺旺集團；而領航及美麗華在多次選舉中，公股都曾試圖爭取支持，但最後都還是向旺旺集團靠攏。

林鴻南及台鋼的角色，最引人關注，台鋼一度被視為與耐斯集團友好，耐斯向來挺公股，因此市場剛開始推測台鋼應該會支持公股，但在林鴻南加入戰局訊息傳出後，台鋼到底還是不是公股的盟友，也出現問號。

知情人士分析，宏泰集團旗下安泰銀行，曾多次與國票金洽談合併，林鴻南跟國票金公司派旺旺集團有良好的互動關係，目前看來林鴻南傾向挺旺旺集團。

市場好奇林鴻南會不會想藉此機會支持旺旺集團後，再進一步推動國票金與安泰銀行合併？

而市場傳出，宏泰集團下群益金鼎證券高層與台鋼關係友好，這次因ETF換股出脫國票金持股的群益投信，也是宏泰集團旗下金融事業，台鋼就是在這次ETF換股吃下國票金持股，台鋼的角色也更加令人好奇。

國票金 宏泰 市場

延伸閱讀

兆豐金總座回應公股投信四合一整併：將正向及密切觀察

兆豐金法說會／市場聚焦公股投信整併 總座：正向且密切關注發展

公股持股2成穩拿國票金經營權？傳台鋼力爭明年改選指派董座

公股銀衝刺美元優利定存 合庫銀祭出最高利率3.77%

相關新聞

國票金爭奪戰 台鋼持股增…公股陣營有硬仗要打

國票金明年改選，經營權爭奪戰提前開打，各方勢力積極卡位，其中，台鋼集團持續加碼國票金，傳持股水位已逾7%，而加入戰局的宏...

10月建築貸款止跌回升

中央銀行昨（25）日公布10月「消費者貸款及建築貸款餘額統計」，整體消費者及建築貸款餘額達13.4兆元，再創歷史新高，但...

台幣止貶 爆27億美元大量

受到美國聯準會（Fed）官員偏鴿言論影響，美元指數回落，美股同步勁揚，帶動新台幣匯價止貶回升。新台幣昨（25）日收在31...

財部強勢 要公股主導國票金經營權

國票金董事會明年改選，經營權爭奪戰提前開打，據悉，公股陣營先前已大幅投入銀彈加碼國票金持股，財政部低調卻強勢，就是要公股...

兆豐金股息發放率穩住75% 總座張傳章談公股投信整併

兆豐金控昨（25）日舉行2025年第3季線上法說會，展望第4季與全年獲利，總經理張傳章表示，金控全年獲利可期，並提前透露...

境外金融中心獲利衝高

據金管會統計，2025年前十月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘27.6億美元，年增77%，若最後兩個月、以過往平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。