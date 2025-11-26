國票金爭奪戰 台鋼持股增…公股陣營有硬仗要打

國票金（2889）明年改選，經營權爭奪戰提前開打，各方勢力積極卡位，其中，台鋼集團持續加碼國票金，傳持股水位已逾7%，而加入戰局的宏泰集團掌門人林鴻南與台鋼，合計持股達10%，已具關鍵地位，恐使公股面臨一場硬仗。

在政府高層政策指示下，財政部盡全力要在明年拿下國票金過半席次，希望藉以強化國票金經營體質，並維護公股權益。據了解，公股陣營持有國票金股權合計已有20%左右，有一定的股權實力，但國票金股權結構複雜，加上又有各方人馬加入選戰，讓明年的改選充滿變數。

知情人士表示，原本國票金的主要股東，包括旺旺集團、領航集團、美麗華、公股及耐斯集團，今年6月群益投信發行的ETF 00919換股，出脫國票金約10%持股時，引發各陣營趁機追逐釋出的籌碼，也讓國票金的股權結構變得更複雜。

目前浮出檯面的，包括台鋼集團、林鴻南、三發集團，此外，上屆支持旺旺集團的錦鋐氣密窗，據悉手中仍握有持股的這些民股不論持股高低，不少都已有徵求委託書資格，可在明年選戰扮演一定角色。

知情人士表示，目前三發集團、錦鋐氣密窗被市場視為挺旺旺集團；而領航及美麗華在多次選舉中，公股都曾試圖爭取支持，但最後都還是向旺旺集團靠攏。

林鴻南及台鋼的角色，最引人關注，台鋼一度被視為與耐斯集團友好，耐斯向來挺公股，因此市場剛開始推測台鋼應該會支持公股，但在林鴻南加入戰局訊息傳出後，台鋼到底還是不是公股的盟友，也出現問號。

知情人士分析，宏泰集團旗下安泰銀行，曾多次與國票金洽談合併，林鴻南跟國票金公司派旺旺集團有良好的互動關係，目前看來林鴻南傾向挺旺旺集團。

市場好奇林鴻南會不會想藉此機會支持旺旺集團後，再進一步推動國票金與安泰銀行合併？

而市場傳出，宏泰集團下群益金鼎證券高層與台鋼關係友好，這次因ETF換股出脫國票金持股的群益投信，也是宏泰集團旗下金融事業，台鋼就是在這次ETF換股吃下國票金持股，台鋼的角色也更加令人好奇。