台幣止貶 爆27億美元大量

受到美國聯準會（Fed）官員偏鴿言論影響，美元指數回落，美股同步勁揚，帶動新台幣匯價止貶回升。新台幣昨（25）日收在31.44元，終結連十貶，微升0.7分，並爆出27.99億美元大量，寫下近期高水位。

匯銀指出，外資昨日在匯市雙向操作，而央行持續在高低點「兩頭抓」，降低台幣波動幅度。

台股昨日重回季線之上，外資回補，顯示資金情緒轉趨樂觀，亦反映在新台幣匯價於31.5元關卡前見支撐、成功止貶。

匯市交易動能同樣熱絡。匯銀透露，昨日仍可見大型美系機構買進美元，但出口商持續拋匯，使市場呈現拉鋸局面。央行在最近台美匯率聲明後，市場干預量已縮小，轉採雙向邊線操作「兩頭抓」模式，壓縮最高與最低價差，避免匯價過度震盪。昨天新台幣波動區間在31.476至31.405元間。

國際金融方面，美國本周亦有重要數據陸續曝光。雖然消費者物價指數（CPI）延至12月發布，但包括生產者物價指數（PPI），將成為重要先行指標，市場正緊盯是否出現通膨降溫訊號，同時也關注零售銷售表現，研判美國內需強弱。

聯準會理事沃勒日前公開表示，美國勞動市場雖仍具強韌，但近期數據已顯示降溫跡象，足以支持12月再降息1碼。消息一出美元回檔，牽動市場預期急速調整。根據芝商所FedWatch工具，12月降息機率已由上周約三成暴衝至逾八成，美元指數隨之回落、逼近100大關。

央行統計顯示，美元指數昨下滑0.04%；亞洲貨幣則普遍走強，韓元升0.46%、星元升0.21%，日圓及人民幣皆升值0.15%、新台幣升0.02%，匯銀認為，在Fed轉鴿、市場風險偏好回升下，新台幣短線有機會維持區間震盪偏升走勢。