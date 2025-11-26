快訊

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

10月建築貸款止跌回升

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（25）日公布10月「消費者貸款及建築貸款餘額統計」，整體消費者及建築貸款餘額達13.4兆元，再創歷史新高，但年增率5.19%，為兩年來新低。而建商推案信心風向球指標，建築貸款餘額則終止連三月下跌，月增288億元，升至3兆4,599億元。

不過建築貸款餘額雖回升至3兆4,599億元，但年增率僅0.01%，幾乎呈持平。央行解釋，此次回升主要受某大型壽險業者延長地上權租期影響，屬單一案件效應，未來仍需觀察建築貸款在市場景氣趨勢下實際變化。

央行解讀，雖消費者及建築貸款餘額持續擴張，但成長速度放緩，顯示整體民間消費仍在可控範圍，呈現溫和步調。10月消費者貸款結構重點：一、房貸年增率持續走低；二、車貸買氣未明顯回溫、三、信用卡循環餘額寫11年新高。

消費者及建築貸款中，占比最高的購屋貸款餘額在10月攀升至11.49兆元，單月增加373億元，同樣刷新紀錄。不過房貸年增率持續下滑，10月降至5.1%，低於9月的5.43%，也是自2023年8月以來最低。房市熱度相較前兩年已明顯降溫，購屋意願受高房價下的買方觀望影響，使房貸年成長仍呈趨緩格局。

消費 房貸

延伸閱讀

兆豐金總座回應公股投信四合一整併：將正向及密切觀察

北士科 T17、T18地上權 北市新壽完成解約

保險小百科／房貸壽險解約 注意相關權益

太子集團洗錢案…尼爾公司疑幫繳豪宅房貸 負責人、財務主管拘提到案

相關新聞

國票金爭奪戰 台鋼持股增…公股陣營有硬仗要打

國票金明年改選，經營權爭奪戰提前開打，各方勢力積極卡位，其中，台鋼集團持續加碼國票金，傳持股水位已逾7%，而加入戰局的宏...

10月建築貸款止跌回升

中央銀行昨（25）日公布10月「消費者貸款及建築貸款餘額統計」，整體消費者及建築貸款餘額達13.4兆元，再創歷史新高，但...

台幣止貶 爆27億美元大量

受到美國聯準會（Fed）官員偏鴿言論影響，美元指數回落，美股同步勁揚，帶動新台幣匯價止貶回升。新台幣昨（25）日收在31...

財部強勢 要公股主導國票金經營權

國票金董事會明年改選，經營權爭奪戰提前開打，據悉，公股陣營先前已大幅投入銀彈加碼國票金持股，財政部低調卻強勢，就是要公股...

兆豐金股息發放率穩住75% 總座張傳章談公股投信整併

兆豐金控昨（25）日舉行2025年第3季線上法說會，展望第4季與全年獲利，總經理張傳章表示，金控全年獲利可期，並提前透露...

境外金融中心獲利衝高

據金管會統計，2025年前十月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘27.6億美元，年增77%，若最後兩個月、以過往平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。