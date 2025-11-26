10月建築貸款止跌回升
中央銀行昨（25）日公布10月「消費者貸款及建築貸款餘額統計」，整體消費者及建築貸款餘額達13.4兆元，再創歷史新高，但年增率5.19%，為兩年來新低。而建商推案信心風向球指標，建築貸款餘額則終止連三月下跌，月增288億元，升至3兆4,599億元。
不過建築貸款餘額雖回升至3兆4,599億元，但年增率僅0.01%，幾乎呈持平。央行解釋，此次回升主要受某大型壽險業者延長地上權租期影響，屬單一案件效應，未來仍需觀察建築貸款在市場景氣趨勢下實際變化。
央行解讀，雖消費者及建築貸款餘額持續擴張，但成長速度放緩，顯示整體民間消費仍在可控範圍，呈現溫和步調。10月消費者貸款結構重點：一、房貸年增率持續走低；二、車貸買氣未明顯回溫、三、信用卡循環餘額寫11年新高。
消費者及建築貸款中，占比最高的購屋貸款餘額在10月攀升至11.49兆元，單月增加373億元，同樣刷新紀錄。不過房貸年增率持續下滑，10月降至5.1%，低於9月的5.43%，也是自2023年8月以來最低。房市熱度相較前兩年已明顯降溫，購屋意願受高房價下的買方觀望影響，使房貸年成長仍呈趨緩格局。
