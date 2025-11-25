金融業唯一 富邦金控勇奪「BSI數位信任獎」集團獎

全球指標第三方驗證機構英國標準協會（BSI）25日舉行「2025數位信任獎」頒獎典禮，富邦金控獲頒「集團獎」，為唯二的獲獎企業、也是唯一獲獎金融業；子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券榮獲「卓越獎」，顯示富邦推動企業資訊安全、隱私保護及雲端安全成果居產業領導地位，受國際機構肯定。

富邦金控以集團視角進行資安管理，確保組織生態系統安全與穩定營運，旗下子公司導入多項管理系統，全面強化組織資訊韌性。富邦人壽為首家通過國際標準NIST CSF資安治理框架認證之金融業。台北富邦銀行依循美國NIST資安框架建構分層防護與縱深防禦機制，自主研發「資安分析系統」並取得創新專利認證。富邦證券導入國際標準BS10012個資保護管理、ISO22301營運持續管理及 ISO27001資訊安全管理系統。

此外，富邦金以創新AI科技作為資安防詐的核心，為強化集團資安防護，全面導入「24小時AI偵測即時通報」機制，全天候監控可疑行為與偽冒帳號，確保第一時間發現異常並即時通報相關單位，從源頭阻斷詐騙風險，截至今年10月底共處理828件偽冒帳號案件。

富邦人壽致力打造「識詐、堵詐、阻詐」三道防線，全方位守護保戶資產安全。識詐方面，與刑事警察局、台中高分檢及台中市政府簽署MOU並攜手法務部推動防詐宣導。堵詐方面，率壽險業之先推出商用簡碼「68999」，並在官方FB粉絲專頁「富邦人壽是怎young」顯示藍勾勾官方認證符號。阻詐方面，全國客戶服務櫃檯推行「識詐阻詐三措施」，另設置獎勵機制，給予成功阻詐之同仁嘉獎、獎金，累計成功阻詐金額已逾3700萬元。

北富銀導入AI技術開發洗錢防制模型「鷹眼識詐模型」，精準偵測異常交易，自2023年無償分享金融同業使用，並在金管會指導下，偕同刑事警察局成立「鷹眼識詐聯盟」，截至目前已有39家本國銀行及外國銀行加入，推動AI防詐技術共享，成為金融界重要的聯盟防詐典範。

富邦證券以「防詐阻詐」為核心，持續精進防詐機制與作為，全面強化交易安全。公司成功攔阻多起詐騙案件，並啟用官方簡訊短碼「68588」，協助客戶辨識訊息來源，通報情資量居同業之冠，獲F-ISAC肯定。