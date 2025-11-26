快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
台灣企銀以長期深耕中小企業金融服務、積極提升融資便利性與專業輔導能量的卓越表現，榮獲中小企業放款績優銀行肯定，由行政院長卓榮泰（左）授獎予台企銀董事長李嘉祥(右)。台企銀／提供
台灣企銀以長期深耕中小企業金融服務、積極提升融資便利性與專業輔導能量的卓越表現，榮獲中小企業放款績優銀行肯定，由行政院長卓榮泰（左）授獎予台企銀董事長李嘉祥(右)。台企銀／提供

為表彰本國銀行20年來協助中小企業穩健成長與產業升級的成果，金融監督管理委員會與經濟部昨（25）日共同舉辦「本國銀行加強辦理中小企業放款20周年成果高峰會」。

台灣企銀（2834）以長期深耕中小企業金融服務、積極提升融資便利性與專業輔導能量的卓越表現，獲選為績優銀行，台灣企銀董事長李嘉祥與總經理李國忠受邀出席盛會，偕同國內公、民營銀行共同分享產業成長的豐碩成果。

中小企業是台灣經濟重要基石，台灣企銀一直以來秉持「支持並輔導產業發展」理念，協助中小企業應對景氣循環、產業轉型及國際經貿環境變動等挑戰，透過「融資＋輔導」雙重模式，提供企業在不同階段取得及時且適切的資金支持，另為便利企業申貸，該行也推出「微企享e貸」線上申貸平台，縮短辦理時程，提升融資取得效率。

在融資服務面，台灣企銀持續推出多元化融資產品，包括「青年創業貸款」、「六大核心戰略產業貸款」、「中小暨微型企業振興融資方案」及「工業區貸款」等方案，協助企業擴張產能、技術升級，並且強化營運資金流動性。

在永續金融方面，台灣企銀也提供「綠能永續專案貸款」、「綠色轉型、臺企給力貸款專案」及「永續連結貸款」等方案，協助企業導入綠能、節能設備建置，以及及減碳管理，引導企業邁向淨零轉型之路。

今年台灣出口廠商面臨高額關稅挑戰，台企銀推出「挺你過關」方案，提供企業融資、避險及輔導三大金融支援，辦理「中小微多元發展專案貸款」第二類方案及「貿易融資利息減碼方案」，透過低利貸款及利息補貼，減緩企業財務壓力，並啟動北中南六場巡迴輔導講座，邀請專家分享關稅變局對台灣企業帶來機會與挑戰，協助企業渡過嚴峻的挑戰。

