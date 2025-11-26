快訊

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

玉山銀全力挺中小企

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
行政院長卓榮泰（左二） 頒發中小企業放款方案「績優銀行」獎座，由玉山銀行總經理林隆政（右二）受獎，並與經濟部長龔明鑫（右）、金管會主委彭金隆（左）合影。玉山銀行／提供
行政院長卓榮泰（左二） 頒發中小企業放款方案「績優銀行」獎座，由玉山銀行總經理林隆政（右二）受獎，並與經濟部長龔明鑫（右）、金管會主委彭金隆（左）合影。玉山銀行／提供

金管會於昨（25）日舉辦「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」20周年成果高峰會，玉山銀行榮獲績優銀行肯定。展現玉山長期以實際行動支持中小企業成長的承諾，以及深耕台灣的責任與使命。

台灣逾160萬家中小企業是推動經濟發展及社會安定的關鍵力量，而金融業提供的金融服務及產品是其發展不可或缺基礎。玉山銀行截至目前對中小企業放款已突破6,600億元，位居民營銀行第一。

為提升融資效率，除優化數位授信流程，打造快速且透明的授信管道，更積極引領企業邁向數位轉型。透過API開放平台，將金融服務深度嵌入企業經營流程，簡化支付與貸款操作，提升資金運用彈性，同時，玉山舉辦數位轉型講座與實務工作坊等方式，協助企業掌握產業趨勢，強化市場競爭力。

在全球ESG永續風潮與產業環境快速變動下，玉山銀行整合產官學研資源，共組永續轉型平台，從企業實際需求出發，彙整各產業成功轉型案例，制定符合永續方向的策略。透過倡議活動，累積邀請近500家企業夥伴、專家團隊參與倡議，引領產業永續發展。

此外，玉山推出「地方創生多元融資」專案，支持地方產業扎根發展，鼓勵農企業採用友善耕作，減緩環境衝擊，並推動標章認證，維護生物多樣性。從金融支持到社會倡議，玉山協助企業追求卓越成長的同時，兼顧環境保護與社會責任，實現經濟、環境與社會共榮共好。

玉山銀行秉持「實在、實力、責任」精神，長期響應政府政策，支持中小企業穩健發展，自2005年起，玉山連續20年榮獲「信保金質獎—績優總行」，並蟬聯六年金融機構組第一名。透過遍布全球11個國家地區、35處據點，連同即將成立的加拿大多倫多與印度孟買分行，持續擴展服務網絡，提升中小企業經營韌性，攜手共創台灣發展新里程碑。

玉山銀行 中小企業 數位

延伸閱讀

合庫對中小企業放款8646億元 貢獻度在國銀名列前茅

影／玉山中午降下初雪30分鐘 氣象署：初雪最早曾出現在10月1日

影／玉山中午突降初雪 排雲山莊登山客驚呼像中了頭彩

100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展高雄站 玉山 Wallet App 購票9折優惠

相關新聞

國票金爭奪戰 台鋼持股增…公股陣營有硬仗要打

國票金明年改選，經營權爭奪戰提前開打，各方勢力積極卡位，其中，台鋼集團持續加碼國票金，傳持股水位已逾7%，而加入戰局的宏...

10月建築貸款止跌回升

中央銀行昨（25）日公布10月「消費者貸款及建築貸款餘額統計」，整體消費者及建築貸款餘額達13.4兆元，再創歷史新高，但...

台幣止貶 爆27億美元大量

受到美國聯準會（Fed）官員偏鴿言論影響，美元指數回落，美股同步勁揚，帶動新台幣匯價止貶回升。新台幣昨（25）日收在31...

財部強勢 要公股主導國票金經營權

國票金董事會明年改選，經營權爭奪戰提前開打，據悉，公股陣營先前已大幅投入銀彈加碼國票金持股，財政部低調卻強勢，就是要公股...

兆豐金股息發放率穩住75% 總座張傳章談公股投信整併

兆豐金控昨（25）日舉行2025年第3季線上法說會，展望第4季與全年獲利，總經理張傳章表示，金控全年獲利可期，並提前透露...

境外金融中心獲利衝高

據金管會統計，2025年前十月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘27.6億美元，年增77%，若最後兩個月、以過往平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。