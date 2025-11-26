快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
彰化銀行連續六年榮獲ESG永續發展「領航獎」最高殊榮，昨日由BSI全球人力與社會永續主管Kate Field（左）頒獎，彰銀總經理簡志光（右）代表領獎。彰銀／提供
彰化銀行連續六年榮獲ESG永續發展「領航獎」最高殊榮，昨日由BSI全球人力與社會永續主管Kate Field（左）頒獎，彰銀總經理簡志光（右）代表領獎。彰銀／提供

英國標準協會（BSI）昨（25）日舉行「國際標準管理年會－打造永續價值鏈」，揭曉「2025 ESG永續發展獎」獲獎名單，彰化銀行憑藉在永續發展的卓越領導力、系統性治理與透明揭露，連續六年榮獲最高等級「領航獎」殊榮，由彰銀總經理簡志光代表領獎，展現作為永續金融先行者的堅定承諾與實力。

連年的肯定表彰彰銀（2801）在ESG策略、氣候治理、社會共融及數位創新等多重面向，具備長期且具體的跨域治理領導力，彰銀將內部管理與國際最高標準深度接軌，導入包含環境、能源、水資源、職業安全衛生、營運持續、個資及資安等多項ISO國際管理標準，並透過第三方查證機制展現高度透明度與社會責任。

在公司治理表現上，彰銀已連續四年獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑」上市公司前5%佳績，並二度獲中華公司治理協會CG6014評量「特優」認證；於數位信任與防詐機制上，布建「反詐守護星行動」，並與警政署、高等檢察署簽署MOU，建構公私協力防護網，截至2025年10月份臨櫃成功攔阻金額逾1.6億元。

在呼應價值鏈減碳議題上，彰銀以科學化管理應對氣候變遷，依循ISO 14064-1及PCAF（碳核算金融聯盟）方法學建構從自身營運到投融資業務的完整碳盤查與管理藍圖，且設定通過「科學基礎減碳目標倡議」（SBTi）審查之減碳目標，為引領整體價值鏈邁向淨零轉型奠定堅實基礎，並榮登國際CDP氣候變遷問卷評比中全球前2%的「A-List」企業。在綠色金融實踐上，彰銀主導「渢妙離岸風場」及「大彰化西南離岸風場」等大型綠能聯貸專案，另開發「ESG數據整合供應鏈金融平台」，驅動價值鏈夥伴共同減碳。

在價值鏈人權維護方面，彰銀戮力實踐「公平待客」，透過打造無礙友善的金融環境、導入並通過ISO 10002客戶申訴處理管理系統國際標準，以及領先發行全台首張「視障專屬Touch Card」信用卡等，並獲金管會「公平待客原則評核」前25%佳績，更囊括《今周刊》「最佳公平待客獎」第一名。

彰銀 減碳

