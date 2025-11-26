凱基金控（2883）推動職場性別平等與多元共融，昨（25）日一舉拿下台北市政府勞動局「職場性別平等認證」的「金質獎」，由凱基金控人資長陳慧珠代表受獎，這是凱基金控首度參與認證即獲最高榮譽，肯定性別平權、女性領導力與員工福祉等面向的卓越表現，展現金融業落實多元共融的具體成果。

台北市「職場性別平等認證」從八大面向全面評核，包括推動性別平等之相關機制、促進組織決策之性別平等、促進薪資待遇性別平等、促進性別平等之教育與訓練、工作與家庭平衡、友善孕育措施，職場安全之性平友善措施，促進多元性別平等相關作為或措施。凱基金控不僅符合所有標準，多項指標更領先業界。

陳慧珠指出，凱基金控以「成為金融界人才的首選雇主」為目標，長期投入建立尊重差異、包容多元的職場環境。無論國籍、種族、階級、性別、年齡及身心障礙，每一位人才都可以找到發揮所長的舞台。

凱基金控積極推行性別平等政策，女性員工的比例與影響力逐年成長，截至2024年，女性主管比例達五成。值得一提的是，凱基金控旗下五家主要子公司，凱基人壽、凱基銀行、凱基證券、凱基投信與中華開發資本，皆由女性總經理領軍，展現女性領導力在金融服務的深度影響力與多元價值。

為深化企業文化，凱基金控每年舉辦婦女節系列活動，推廣性別平權，並透過員工認同度調查，持續檢視組織氛圍與文化落實情形。根據最新調查顯示，超過八成員工肯定公司在DEI（多元、公平、共融）上執行的成效，顯示相關措施已在企業內部產生實質影響並形成共識。

凱基金控表示，以全方位員工福祉策略，強化人才韌性與企業競爭力，未來會持續強化性別平等與多元共融的組織文化，並以此作為永續發展的重要支柱，與員工共同建立兼具韌性、成長與持續創新的金融職場。