兆豐金股息發放率穩住75% 總座張傳章談公股投信整併

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
兆豐金總座張傳章。圖／聯合報系資料照

兆豐金控（2880）昨（25）日舉行2025年第3季線上法說會，展望第4季與全年獲利，總經理張傳章表示，金控全年獲利可期，並提前透露明年的股利發放政策仍以現金股利為主，並以過去三年平均現金股利發放率75%為發放原則。

市場關注的公股投信整併議題，張傳章則回應，將秉持穩健經營原則，正向且密切關注相關發展，他也提到，公股金控旗下投信整體市占率僅3.4%，若有併購及整合需求，將依循財政部訂定的六大評估要素，進行全方位且審慎的評估。

兆豐金昨天法說會由總經理張傳章主持，談及總體經濟展望，他表示，受惠於AI等新興科技應用需求持續熱絡，加上消費性電子新品拉貨效應顯現，主計總處預估今年台灣全年經濟成長率將突破5.5%，甚至上看6%，經濟動能非常強勁；展望2026年，主計總處預測，台灣經濟成長率將放緩至2.81%，然而在最低工資調升等政策帶來民間消費回溫之下，台灣經濟可望維持溫和成長。

張傳章也預估，2026年新台幣兌美元匯率預計會在28.5元至31元區間波動，若台幣每升值1元，預估將對銀行子公司的獲利年影響數約3億元；而外幣資產所衍生的大額利息收入，兆豐銀已透過拋補機制來規避匯率大幅波動風險。

兆豐金控 經濟成長率 股利

相關新聞

國票金爭奪戰 台鋼持股增…公股陣營有硬仗要打

國票金明年改選，經營權爭奪戰提前開打，各方勢力積極卡位，其中，台鋼集團持續加碼國票金，傳持股水位已逾7%，而加入戰局的宏...

10月建築貸款止跌回升

中央銀行昨（25）日公布10月「消費者貸款及建築貸款餘額統計」，整體消費者及建築貸款餘額達13.4兆元，再創歷史新高，但...

台幣止貶 爆27億美元大量

受到美國聯準會（Fed）官員偏鴿言論影響，美元指數回落，美股同步勁揚，帶動新台幣匯價止貶回升。新台幣昨（25）日收在31...

財部強勢 要公股主導國票金經營權

國票金董事會明年改選，經營權爭奪戰提前開打，據悉，公股陣營先前已大幅投入銀彈加碼國票金持股，財政部低調卻強勢，就是要公股...

境外金融中心獲利衝高

據金管會統計，2025年前十月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘27.6億美元，年增77%，若最後兩個月、以過往平...

