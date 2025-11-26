兆豐金股息發放率穩住75% 總座張傳章談公股投信整併

兆豐金控（2880）昨（25）日舉行2025年第3季線上法說會，展望第4季與全年獲利，總經理張傳章表示，金控全年獲利可期，並提前透露明年的股利發放政策仍以現金股利為主，並以過去三年平均現金股利發放率75%為發放原則。

市場關注的公股投信整併議題，張傳章則回應，將秉持穩健經營原則，正向且密切關注相關發展，他也提到，公股金控旗下投信整體市占率僅3.4%，若有併購及整合需求，將依循財政部訂定的六大評估要素，進行全方位且審慎的評估。

兆豐金昨天法說會由總經理張傳章主持，談及總體經濟展望，他表示，受惠於AI等新興科技應用需求持續熱絡，加上消費性電子新品拉貨效應顯現，主計總處預估今年台灣全年經濟成長率將突破5.5%，甚至上看6%，經濟動能非常強勁；展望2026年，主計總處預測，台灣經濟成長率將放緩至2.81%，然而在最低工資調升等政策帶來民間消費回溫之下，台灣經濟可望維持溫和成長。

張傳章也預估，2026年新台幣兌美元匯率預計會在28.5元至31元區間波動，若台幣每升值1元，預估將對銀行子公司的獲利年影響數約3億元；而外幣資產所衍生的大額利息收入，兆豐銀已透過拋補機制來規避匯率大幅波動風險。