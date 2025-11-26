境外金融中心獲利衝高

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

據金管會統計，2025年前十月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘27.6億美元，年增77%，若最後兩個月、以過往平均賺3億美元腳步來看，全年獲利有望站上「3」字頭，挑戰2021年33億美元的近五年高點。

10月單月三大境外金融中心稅前盈餘3.18億美元寫今年單月次高，月增7%，因OBU走強、OIU單月也轉盈，抵銷了OSU略為衰退。

3O獲利曾在2020 年寫下全年大賺39億美元的高峰，成為金融業的「金雞母」。惟隨美國暴力升息，債券評價利益轉負、資金成本飆升，2023年起獲利跌破20億美元，連兩年僅在18億美元附近徘徊。

9、10月美國各降息1碼，帶動銀行業美元資金成本仍持續走低、供應鏈移轉帶動外幣放款需求。

美國 金融中心 降息

