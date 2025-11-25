投資還是收藏？調查揭示：三成四民眾以收藏心態看待虛擬資產

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
遠東商銀Bankee社群銀行公布「2025虛擬資產調查報告」，發現除獲利動機外，已有34.8%的持有者以「收藏品」角度看待虛擬資產。路透
在加密市場自高點回落、投資情緒逐漸回歸理性的背景下，遠東商銀Bankee社群銀行公布「2025虛擬資產調查報告」，發現除獲利動機外，已有34.8%的持有者以「收藏品」角度看待虛擬資產，顯示虛擬資產於台灣市場的定位正從投機性交易，逐步轉向具備長期價值的資產類別。

調查指出，持有虛擬資產的主要目的，87.4%為「投資獲利」、34.8%為了「持有收藏」、30.3%用於「支付或匯款」。遠東商銀Bankee社群銀行分析，收藏成為第二大持有動機，主要與虛擬資產的三項特質相關：稀缺性、長期增值期待與可傳承性。

本次調查於今年9月比特幣創下歷史高點期間進行。雖然其後行情回檔，但從數據可見，持有者不再只著眼短期波動，而是逐步重視虛擬資產的長期價值與配置意義。

遠東商銀Bankee社群銀行認為，比特幣2100萬枚的固定供給，使其天然具備稀缺屬性，也讓許多持有者逐漸以「收藏品」視角看待比特幣等主流虛擬資產。更像是科技時代的限量收藏品。

其次，調查顯示，持有者對虛擬資產的熟悉度由2023年的6.49分提升至今年的7.5分（滿分10分），代表市場正在邁向「認知成熟期」。這意味虛擬資產已不再僅被視為短期工具，而成為具備跨世代傳承潛力的資產形式。

遠東商銀Bankee社群銀行AI數位金融事業群副總經理戴松志表示，相較於房地產、藝術品或股權，虛擬資產具備高度分割性、跨境管理便利以及免去複雜過戶程序等優勢，使下一代得以更低成本、更高彈性地承接資產。透過冷錢包可自行管理虛擬資產，更能落實資產自主權，而去中心化特性亦更符合新世代重視自由與透明的價值觀。

雖然大多數持有者仍以獲利為主要目的，但收藏心態的浮現，象徵市場觀念已逐步從短線交易轉向長期布局。戴松志指出，當投資人願意以收藏者的角度看待虛擬資產，背後代表的是長期持有態度，也意味著他們認同虛擬資產具備可代代傳承的長期價值。

