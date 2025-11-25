快訊

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

力挺中小企業 兆豐銀行三度蟬聯「績優銀行」殊榮

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐銀行力挺中小企業，連續三年榮獲「績優銀行」殊榮，25日由兆豐銀行董事長董瑞斌(右二)代表受獎，與行政院長卓榮泰(左二)、經濟部長龔明鑫(右一)、金管會主委彭金隆(左一)共同合影。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行力挺中小企業，連續三年榮獲「績優銀行」殊榮，25日由兆豐銀行董事長董瑞斌(右二)代表受獎，與行政院長卓榮泰(左二)、經濟部長龔明鑫(右一)、金管會主委彭金隆(左一)共同合影。圖／兆豐銀行提供

兆豐銀行再度展現深耕中小企業金融服務的卓越成果，在經濟部與金管會25日舉辦「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20周年成果高峰會」暨表揚典禮中，連續三年榮獲「辦理中小企業放款方案績優銀行」獎項，由董事長董瑞斌出席受獎，彰顯兆豐銀行力挺中小企業、推動普惠金融的堅定承諾。

金管會於2005年實施「中小企業放款方案」以來，持續透過政策性貸款、利息補貼及多元專案，鼓勵銀行擴大融資服務，協助中小企業取得營運資金，促進產業升級與經濟結構轉型。兆豐銀行除了有專業的外匯經驗、全球廣布的營運據點及通匯網路外，更積極配合「中小微企業多元發展專案」，在放款餘額及戶數的貢獻度及成長度評分皆於國內銀行名列前茅，致力推動中小企業永續發展與普惠金融的成果豐碩。

兆豐銀行不僅配合推動「中小微企業多元發展專案」等政策性放款，適時為中小企業注入營運資金，陪伴企業升級轉型，兆豐銀行亦積極扶植地方青年創業，憑藉高雄市政府「雄挺利」及屏東縣政府「屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫，成功協助逾300家青年企業取得營運資金，藉以提升受惠企業競爭力且有效減輕其利息負擔，在高雄及屏東的青年創業貸款市場中，兆豐銀行穩居市占第一的領導地位。近期更取得與新竹市的合作機會，持續積極擴大合作縣市，積極推動普惠金融、力挺政府各項政策性貸款不遺餘力。

兆豐銀行指出，未來將秉持熱忱、專業，積極推動普惠金融與永續發展，協助中小企業強化競爭力，攜手企業邁向升級轉型，為台灣經濟注入成長動能，並與政府政策緊密配合，共同打造健全的金融環境。

兆豐銀行 中小企業
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

合庫對中小企業放款8646億元 貢獻度在國銀名列前茅

兆豐金總座回應公股投信四合一整併：將正向及密切觀察

高雄重症失能學童上學沒有交通車 陳其邁指示成立專案全力協助

洗錢防制全面轉型 執行秘書：不再依賴單向傳播

相關新聞

投資還是收藏？調查揭示：三成四民眾以收藏心態看待虛擬資產

在加密市場自高點回落、投資情緒逐漸回歸理性的背景下，遠東商銀Bankee社群銀行公布「2025虛擬資產調查報告」，發現除...

兆豐金總座回應公股投信四合一整併：將正向及密切觀察

兆豐金控今日舉行法說會，兆豐金控總經理張傳章對於股利政策指出，股利發放仍將以現金為主，發放率仍會約當於近幾年來75%的發...

美元保單買氣上升 前9月外幣保單保費占比三年來首度回到4成

金管會今日公布壽險業今年截至9月底的外幣保險商品新契約保費收入統計，其中今年前九月的外幣保單占新契約保費收入為41.36...

金管會今日核准 新光、台新2家人壽明年元旦合併

金管會今日通過台新人壽與新光人壽合併及更名申請案，合併之後的總資產規模為3兆9619億元，排名上升至全體壽險公司第四名；...

AI 股、比特幣暴跌房市會被拖下水嗎？專家：這三因素考驗

全球金融市場近日大幅震盪，AI概念股因漲幅過高、本益比偏離基本面，再加上聯準會12月是否降息變數升高，引發資金大幅撤出風...

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

輝達落腳北士科終於拍板定案，台北市長蔣萬安24日在臉書秀出他與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman相見歡的合照。據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。