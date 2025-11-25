力挺中小企業 兆豐銀行三度蟬聯「績優銀行」殊榮

兆豐銀行再度展現深耕中小企業金融服務的卓越成果，在經濟部與金管會25日舉辦「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20周年成果高峰會」暨表揚典禮中，連續三年榮獲「辦理中小企業放款方案績優銀行」獎項，由董事長董瑞斌出席受獎，彰顯兆豐銀行力挺中小企業、推動普惠金融的堅定承諾。

金管會於2005年實施「中小企業放款方案」以來，持續透過政策性貸款、利息補貼及多元專案，鼓勵銀行擴大融資服務，協助中小企業取得營運資金，促進產業升級與經濟結構轉型。兆豐銀行除了有專業的外匯經驗、全球廣布的營運據點及通匯網路外，更積極配合「中小微企業多元發展專案」，在放款餘額及戶數的貢獻度及成長度評分皆於國內銀行名列前茅，致力推動中小企業永續發展與普惠金融的成果豐碩。

兆豐銀行不僅配合推動「中小微企業多元發展專案」等政策性放款，適時為中小企業注入營運資金，陪伴企業升級轉型，兆豐銀行亦積極扶植地方青年創業，憑藉高雄市政府「雄挺利」及屏東縣政府「屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫，成功協助逾300家青年企業取得營運資金，藉以提升受惠企業競爭力且有效減輕其利息負擔，在高雄及屏東的青年創業貸款市場中，兆豐銀行穩居市占第一的領導地位。近期更取得與新竹市的合作機會，持續積極擴大合作縣市，積極推動普惠金融、力挺政府各項政策性貸款不遺餘力。

兆豐銀行指出，未來將秉持熱忱、專業，積極推動普惠金融與永續發展，協助中小企業強化競爭力，攜手企業邁向升級轉型，為台灣經濟注入成長動能，並與政府政策緊密配合，共同打造健全的金融環境。