快訊

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

三大境外金融中心前10月賺破27億美元 全年戰五年新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會統計，2025年前10月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘 27.6億美元，年增77%，若最後兩個月、以過往平均賺3億美元腳步來看，全年獲利有望站上「3」字頭，挑戰2021年33億美元的近五年高點。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU）。

10月單月三大境外金融中心稅前盈餘3.18億美元寫今年單月次高，月增7%，因OBU走強、OIU單月也轉盈，抵銷了OSU略為衰退。

3O獲利曾在2020 年寫下全年大賺39億美元的高峰，成為金融業的「金雞母」。惟隨美國暴力升息，債券評價利益轉負、資金成本飆升，2023年起獲利跌破20億美元，連兩年僅在18億美元附近徘徊。

9、10月美國各降息一碼，帶動銀行業美元資金成本仍持續走低、供應鏈移轉帶動外幣放款需求。但最大挑戰是，12月再降息一碼機率降低、美國公債殖利率又回升到4%，不利舊債評價，恐成為3O獲利是否續航的一大變數。

金管會公布10月、前十月三大境外金融中心獲利。10月OBU稅前盈餘93.4億元台幣寫今年單月次高，月增7%，前十月OBU賺820.8億元台幣，年增66%。（以臺銀10月底美元對台幣結算匯率30.75元換算，OBU前十月稅前盈餘折合約26.7億美元）。

銀行局副局長王允中說，單月獲利走揚是因利息淨收益增加，累計前十月年增是因市場預期降息，銀行加碼布局外幣債券，利息淨收益增加，推升OBU獲利表現。

銀行主管也說，9~10月連兩個月降息，銀行資金成本下降，使持有固定利率債券收益的利息淨收益增加，預料11月獲利也會持續走揚。

OSU 10月稅前盈餘1,208萬美元，月減四成，累計前十月9,441.6萬美元，較去年同期虧轉盈。

證期局副局長黃厚銘說，單月獲利衰退是受10月美國政府停擺、市場也對12月降息看法分歧，使債券殖利率震盪。前十月虧轉盈則是因今年降息、債券評價走揚，指數類期權交易獲利所致。

OIU在8~9月連兩個月虧損後，10月虧轉盈187.5萬美元，主因是壽險利息收入增加，產險也因過往合約損失金額下降所致，累計前十月虧損收斂546.2萬美元。

值得一提的是，8月OIU保單睽違14個月後，終見「破蛋」，賣出一張保單後，9月再賣出兩張，10月暫歇，合計前十月保費收入14.7萬美元。

降息 美國公債 金管會
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

台南10月詐騙案1107件…假網拍、假投資、色情應召最多 這年齡層易受騙

10月製造業測驗點連四月上揚 台經院孫明德示警廠商兩大擔心

美債殖利率小幅回升！辣媽：市場對降息預期仍樂觀、12月80%機率降1碼

公股銀衝刺美元優利定存 合庫銀祭出最高利率3.77%

相關新聞

投資還是收藏？調查揭示：三成四民眾以收藏心態看待虛擬資產

在加密市場自高點回落、投資情緒逐漸回歸理性的背景下，遠東商銀Bankee社群銀行公布「2025虛擬資產調查報告」，發現除...

兆豐金總座回應公股投信四合一整併：將正向及密切觀察

兆豐金控今日舉行法說會，兆豐金控總經理張傳章對於股利政策指出，股利發放仍將以現金為主，發放率仍會約當於近幾年來75%的發...

美元保單買氣上升 前9月外幣保單保費占比三年來首度回到4成

金管會今日公布壽險業今年截至9月底的外幣保險商品新契約保費收入統計，其中今年前九月的外幣保單占新契約保費收入為41.36...

金管會今日核准 新光、台新2家人壽明年元旦合併

金管會今日通過台新人壽與新光人壽合併及更名申請案，合併之後的總資產規模為3兆9619億元，排名上升至全體壽險公司第四名；...

AI 股、比特幣暴跌房市會被拖下水嗎？專家：這三因素考驗

全球金融市場近日大幅震盪，AI概念股因漲幅過高、本益比偏離基本面，再加上聯準會12月是否降息變數升高，引發資金大幅撤出風...

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

輝達落腳北士科終於拍板定案，台北市長蔣萬安24日在臉書秀出他與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman相見歡的合照。據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。