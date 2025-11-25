三大境外金融中心前10月賺破27億美元 全年戰五年新高

據金管會統計，2025年前10月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘 27.6億美元，年增77%，若最後兩個月、以過往平均賺3億美元腳步來看，全年獲利有望站上「3」字頭，挑戰2021年33億美元的近五年高點。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU）。

10月單月三大境外金融中心稅前盈餘3.18億美元寫今年單月次高，月增7%，因OBU走強、OIU單月也轉盈，抵銷了OSU略為衰退。

3O獲利曾在2020 年寫下全年大賺39億美元的高峰，成為金融業的「金雞母」。惟隨美國暴力升息，債券評價利益轉負、資金成本飆升，2023年起獲利跌破20億美元，連兩年僅在18億美元附近徘徊。

9、10月美國各降息一碼，帶動銀行業美元資金成本仍持續走低、供應鏈移轉帶動外幣放款需求。但最大挑戰是，12月再降息一碼機率降低、美國公債殖利率又回升到4%，不利舊債評價，恐成為3O獲利是否續航的一大變數。

金管會公布10月、前十月三大境外金融中心獲利。10月OBU稅前盈餘93.4億元台幣寫今年單月次高，月增7%，前十月OBU賺820.8億元台幣，年增66%。（以臺銀10月底美元對台幣結算匯率30.75元換算，OBU前十月稅前盈餘折合約26.7億美元）。

銀行局副局長王允中說，單月獲利走揚是因利息淨收益增加，累計前十月年增是因市場預期降息，銀行加碼布局外幣債券，利息淨收益增加，推升OBU獲利表現。

銀行主管也說，9~10月連兩個月降息，銀行資金成本下降，使持有固定利率債券收益的利息淨收益增加，預料11月獲利也會持續走揚。

OSU 10月稅前盈餘1,208萬美元，月減四成，累計前十月9,441.6萬美元，較去年同期虧轉盈。

證期局副局長黃厚銘說，單月獲利衰退是受10月美國政府停擺、市場也對12月降息看法分歧，使債券殖利率震盪。前十月虧轉盈則是因今年降息、債券評價走揚，指數類期權交易獲利所致。

OIU在8~9月連兩個月虧損後，10月虧轉盈187.5萬美元，主因是壽險利息收入增加，產險也因過往合約損失金額下降所致，累計前十月虧損收斂546.2萬美元。

值得一提的是，8月OIU保單睽違14個月後，終見「破蛋」，賣出一張保單後，9月再賣出兩張，10月暫歇，合計前十月保費收入14.7萬美元。