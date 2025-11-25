新新併邁第二關！台新、新壽整併獲准了 2027年子銀行接棒

金管會25日宣布，核准台新人壽與新光人壽合併，合併後，新光人壽為存續公司，雙方合併基準日是2026年元旦。這也是台新金今年7月24日新光金後，第二家取得合併核准的子公司。

第一家獲准合併子公司是子投信，第二家是子壽險公司。2027年是雙方子銀行整併，最後才是雙方子證券期貨業。

台新人壽與新光人壽整併後，9月底資產規模達3兆9,619億元，排名第四大，員工人數達1萬6,817人。9月底新壽稅後虧損311.8億元，台新人壽稅後賺16.4億元。

外界關心新壽財務狀況，及接軌兩大國際制度後是否需要增資？保險局副局長蔡火炎說，新壽的母公司台新新光金（2887）有出具未來增資的承諾，若有增資需求，將依規定來履行增資義務。

至於2026年接軌TW-ICS，是否得重送選擇性過渡措施？蔡火炎說，因雙方2026年元旦才合併，今年11月台新人壽與新壽兩家，都已分別申請過度措施。

至於明年合併後的新光人壽，是否要重新申請？蔡火炎說，因雙方合併後，情況有所調整，內部也會重新計算，屆時會請公司告知金管會明年試算的情況，再看看要做何種調整。