新新併邁第二關！台新、新壽整併獲准了 2027年子銀行接棒

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會25日宣布，核准台新人壽與新光人壽合併，合併後，新光人壽為存續公司，雙方合併基準日是2026年元旦。這也是台新金今年7月24日新光金後，第二家取得合併核准的子公司。

第一家獲准合併子公司是子投信，第二家是子壽險公司。2027年是雙方子銀行整併，最後才是雙方子證券期貨業。

台新人壽與新光人壽整併後，9月底資產規模達3兆9,619億元，排名第四大，員工人數達1萬6,817人。9月底新壽稅後虧損311.8億元，台新人壽稅後賺16.4億元。

外界關心新壽財務狀況，及接軌兩大國際制度後是否需要增資？保險局副局長蔡火炎說，新壽的母公司台新新光金（2887）有出具未來增資的承諾，若有增資需求，將依規定來履行增資義務。

至於2026年接軌TW-ICS，是否得重送選擇性過渡措施？蔡火炎說，因雙方2026年元旦才合併，今年11月台新人壽與新壽兩家，都已分別申請過度措施。

至於明年合併後的新光人壽，是否要重新申請？蔡火炎說，因雙方合併後，情況有所調整，內部也會重新計算，屆時會請公司告知金管會明年試算的情況，再看看要做何種調整。

台新金 增資 新壽 新新併
相關新聞

投資還是收藏？調查揭示：三成四民眾以收藏心態看待虛擬資產

在加密市場自高點回落、投資情緒逐漸回歸理性的背景下，遠東商銀Bankee社群銀行公布「2025虛擬資產調查報告」，發現除...

兆豐金總座回應公股投信四合一整併：將正向及密切觀察

兆豐金控今日舉行法說會，兆豐金控總經理張傳章對於股利政策指出，股利發放仍將以現金為主，發放率仍會約當於近幾年來75%的發...

美元保單買氣上升 前9月外幣保單保費占比三年來首度回到4成

金管會今日公布壽險業今年截至9月底的外幣保險商品新契約保費收入統計，其中今年前九月的外幣保單占新契約保費收入為41.36...

金管會今日核准 新光、台新2家人壽明年元旦合併

金管會今日通過台新人壽與新光人壽合併及更名申請案，合併之後的總資產規模為3兆9619億元，排名上升至全體壽險公司第四名；...

AI 股、比特幣暴跌房市會被拖下水嗎？專家：這三因素考驗

全球金融市場近日大幅震盪，AI概念股因漲幅過高、本益比偏離基本面，再加上聯準會12月是否降息變數升高，引發資金大幅撤出風...

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

輝達落腳北士科終於拍板定案，台北市長蔣萬安24日在臉書秀出他與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman相見歡的合照。據...

