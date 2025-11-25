台新新光女子路跑開放報名 參賽可抽名古屋女子馬拉松免費名額

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
2026台新新光女子路跑（TS Women Run）今（25）日舉辦啟動記者會。台新銀行法人金融事業總處執行長陳柏如（圖中）、新光人壽資深副總經理林宜靜（圖右）及台新證券副總經理林明明（圖左）一同宣布報名起跑，號召女性跑者挑戰自我，踴躍報名。圖／台新新光金控提供
2026台新新光女子路跑（TS Women Run）今（25）日舉辦啟動記者會。台新銀行法人金融事業總處執行長陳柏如（圖中）、新光人壽資深副總經理林宜靜（圖右）及台新證券副總經理林明明（圖左）一同宣布報名起跑，號召女性跑者挑戰自我，踴躍報名。圖／台新新光金控提供

台新新光金控舉辦多年的「台新女子路跑」，明（2026）年將更名為「台新新光女子路跑」，即日起正式開放報名，台新新光金控總經理林維俊特別邀請女性民眾多參與，並表示台新新光金控將積極體現陪伴女性民眾認真前行的核心理念。

台新新光女子路跑已連續舉辦九年，是國內規模最大、亦為亞洲三大女性專屬路跑賽事之一，每年吸引逾萬名跑者共襄盛舉。

林維俊強調，跑步不僅是一項運動，更象徵自信、自我突破與擁抱生活挑戰的力量；台新新光金控期望透過這項年度盛事，以運動陪伴更多女性累積能量、持續蛻變，成為更好的自己。

2026年台新新光女子路跑賽事分為經典的半馬（21公里）、10公里與3公里組別，並延續跑者非常喜愛的多元體驗，包括終點紅毯儀式、賽後美容及放鬆服務、塔羅占卜、專屬布置拍照區等，打造更完整的女性運動節慶。

以往備受好評的「千金小姐」及「3公里寵物組」亦將持續舉辦，邀請更多跑者攜手參與。2026年賽事將同步攜手兩大國際知名女子賽事—東京澀谷表參道女子路跑及名古屋女子馬拉松，凡完成報名者皆享抽獎資格，有機會獲得免費參賽名額。

為回饋女性跑者支持，台新新光金控整合集團資源推出多項專屬優惠，持台新銀行信用卡報名即可享有報名優惠折扣；團體報名更有機會獲得「銀行刷卡金」回饋。

林維俊表示，台新新光女子路跑已成為女性每年最期待的重要活動之一，誠摯邀請所有女性跑者攜手親友共同報名，於2026年4月12日站上賽道，感受女子路跑獨有的活力、熱情與自信。

