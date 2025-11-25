資本市場服務團攜手福邦證券 助企業進入資本市場

櫃買中心與臺灣證券交易所在主管機關支持下共同成立「資本市場服務團」，於11月26日與福邦證券在寒舍艾美酒店舉辦「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企業一站式資本市場服務，協助企業快速掌握資本市場多元助益，並提升公司治理，擴大營運規模。本次座談會計有14家優質企業共同參與，並於會後與在場與會者充分交流互動，獲得熱烈迴響。

櫃買中心上櫃審查部經理曾文正表示，櫃買中心多年來致力於打造多功能、多層次，同時適合不同發展階段與營運規模企業的資本市場，除了最核心的上櫃主板之外，櫃買中心亦不斷將輔導資源向下延伸，陸續開創了作為主板預備市場的興櫃市場，及專為微型企業設計的創櫃板，無論是已具備成熟營運規模，準備邁向國際的優質企業，或是具有高度創新能力的成長型企業，都可以在櫃買中心找到最合適的籌資平台與輔導資源。櫃買中心在不同板塊上設計了差異化的制度，協助不同規模企業以靈活方式順利進入資本市場，讓有潛力的企業運用資本市場力量快速成長並走向國際。在具體市場表現上，櫃買中心成立31年來已輔導超過2,600家公司進入資本市場，目前櫃買中心擁有長年位居世界交易所聯合會（WFE）前三名的成交值周轉率，代表櫃買市場資金動能充沛，投資人結構成熟且活躍，有助於吸引外資及機構投資人之資金進駐。櫃買市場亦有比肩於美國NASDAQ交易所的平均本益比表現，代表具有更佳的募資效率，當企業掛牌後進行再籌資時，投資人有更高的認購意願。

另外，曾文正指出，櫃買中心債券月成交值在世界交易所聯合會（WFE）排名全球第六名，也是亞洲最重要的債券ETF市場，是臺灣重要的中小企業股票與債券掛牌之股債雙核心交易所。櫃買中心近年來致力於成為企業最好的服務夥伴，針對外界之建議與回饋不斷優化審查制度與程序，例如推行補辦公開發行併送興櫃制度、取消針對資訊軟體業較嚴格的股票集中保管要求，亦調整證券商評估查核期間，主要由三年調整為二年，以及加強與潛在申請公司之溝通拜訪等，協助企業更精準掌握掛牌時機，並期望企業能透過櫃買中心多功能且友善的市場環境，協助企業走的更穩，更遠，提升市場知名度，並吸引更多優秀人才加入。

證交所業務委員胡則華表示，台股10月與11月之日均成交值達5,500億元、總市值約新臺幣90兆元，為全球第八大市場，顯示臺灣資本市場具高度流動性。上市除協助企業募資，更重要的是能招募優秀人才、提升品牌知名度，進一步增加企業與供應商合作及信任度，讓許多企業在上市後營運體質全面提升，擴大營運規模並吸引投資人投資。對於企業普遍擔心的上市流程與成本，證交所已大幅優化現行制度，除提供上市前諮詢、流程指引與專業團隊協助。同時，上市後亦提供永續治理、IR議合等服務，協助企業提升國際能見度。證交所因應政府「亞洲創新籌資平臺」政策，亦放寬政策規範以降低企業負擔，加速進入資本市場。證交所期待具有企圖心、秉持誠信及願意共同成長的企業，成為資本市場的珍貴夥伴。

福邦證券（6026）董事長黃炳鈞則指出，臺灣資本市場在經歷長期穩定發展後，已建構出完整且多層次之市場架構。有潛力之創新微型企業可以先申請櫃買中心創櫃板，取得各式各樣的輔導資源，待公司公開發行後，再藉由登錄興櫃來熟悉資本市場相關制度與規定，登錄興櫃滿六個月後再依個別發展狀況選擇上櫃或上市主板來掛牌，或藉由證券承銷商輔導滿六個月方式申請創新板。透過本次資本市場服務團的說明，企業可以一次性的了解目前臺灣資本市場各個板塊之優勢與特色，再依據自身不同的發展階段與需求，選擇合適之板塊掛牌。福邦證券未來亦將持續攜手櫃買中心及證交所推動臺灣優質企業朝向資本市場邁進。