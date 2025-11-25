國泰產險「海外旅遊險」再升級 3大附加保障貼心守護旅程

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰產險領先業界，針對「海外旅遊險」全新推出3項附加保障，透過寵物寄宿延長補償、特殊活動取消慰問、租車事故保險，打造更貼近旅遊需求的保險組合。圖／國泰產險提供
海外旅遊熱潮持續升溫，越來越多民眾喜歡走出國門、探索世界。旅途中難免遭遇突發狀況，若未能事前做好風險規劃，不僅可能影響行程，更可能造成額外支出與心理壓力。國泰產險領先業界，針對「海外旅遊險」全新推出3項附加保障，以現有「豪華型旅遊不便險」方案為基礎，可依需求加選保障方案，透過「寵物寄宿延長補償」、「特殊活動取消慰問」、「租車事故保險」，打造更貼近旅遊需求的保險組合，為旅途增添保障，讓每一次出遊都能無後顧之憂。

對許多飼主而言，出國旅遊最大的牽掛就是家中的毛寶貝。國泰產險洞察飼主出國旅遊時對於毛小孩照護的憂慮，領先業界首創「寵物寄宿延長補償」保障。針對海外旅遊「豪華型旅遊不便險」方案，民眾只需再加選「寵旅型」附加方案，便可在因天災、交通意外或其他突發事故滯留海外時，獲得國內寵物寄宿天數延長的費用補償，有效降低突發狀況帶來的經濟負擔，讓飼主安心出遊，毛寶貝也獲得妥善照顧。

出國旅遊不只是觀光，更是許多人的圓夢時刻，國泰產險照顧客戶全方位需求，推出「特殊活動取消慰問」保障，民眾於投保「豪華型旅遊不便險」時，額外加選「享樂型」附加方案，若不幸遇上演唱會、遊樂園、滑雪場等活動行程因主辦單位臨時取消或天候等因素關閉，可獲得慰問性補償，減輕民眾的失落與損失，讓海外旅程即使心中有遺憾，也不至於空手而歸。

此外，「享樂型」附加方案亦針對自駕族群新增「租車事故保險」保障，陪伴客戶因應海外自駕的潛在風險。當民眾身處異地，在不熟悉交通規則與路況下，自駕旅遊事故風險相對提高，國泰產險針對租車期間發生的交通事故，「租車事故保險」將提供慰問性補償，協助旅客減輕心理與經濟壓力。不僅讓「海外旅遊險」更加完整、實用，也顯示國泰產險對旅遊趨勢的敏銳洞察與創新能力。

海外旅遊充滿未知與變數，從航班延誤、天候異常，到活動取消與交通事故，每一項風險都可能影響整趟旅程的品質與花費。透過國泰產險全新升級的「海外旅遊險」附加保障，不僅能有效轉嫁突發狀況帶來的財務負擔，更能在面對突發意外時獲得即時慰問與支持，讓每趟旅程精彩又安心。如欲瞭解保障內容，請洽國泰產險各服務據點，或至國泰產險官網查詢：https://www.cathay-ins.com.tw/INSEBWeb/BOBE/travel/travel_quote/prompt

國泰產險「海外旅遊險」再升級　３大附加保障貼心守護旅程。資料來源／國泰產險提供
國泰 產險 保險
