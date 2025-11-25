金管會核准台新壽併新光壽 總資產達3.9兆排名第4大

快訊

中央社／ 台北25日電

配合母公司台新金控與新光金控「新新併」，台新人壽將合併新光人壽。金管會今天表示，同意台新人壽合併新光人壽案，以台新人壽為存續公司，並更名為新光人壽，合併後總資產將達新台幣3兆9619億元，市場排名第4大。

金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會表示，台新人壽及新光人壽依據金融機構合併法相關規定提出合併申請，以台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，合併基準日為明年1月1日，將更名為「新光人壽保險股份有限公司」。

蔡火炎表示，截至今年9月底，台新人壽總資產為3580億元、市場排名第16名，新光人壽總資產為3兆6039億元、市場排名第4名，合併後總資產將達3兆9619億元，市場排名第4大。

員工人數方面，蔡火炎說明，截至今年10月底，新光人壽員工人數為1萬5392人，台新人壽員工人數為1425人。

蔡火炎說明，本案經金管會審核尚符相關規定，因此同意此合併及更名申請案。金管會為維護保戶權益，已要求台新人壽出具聲明書，承諾台新人壽及原新光人壽保戶權益將不受任何影響，並將主動致函相關保險契約的要保人，確保保戶服務不中斷。

由於壽險業新一代清償能力（TW-ICS）新制明年上路，蔡火炎解釋，2家公司先前都有個別申請適用選擇性過渡措施，至於明年合併後是否需要調整計劃，須視正式合併後試算情形而定，如果有一些調整可再提出，金管會將再做審酌。

對於2家壽險獲利情形，蔡火炎說明，截至今年第3季，新光人壽累計稅後虧損311.8億元，台新人壽累計稅後獲利16.4億元。

新光人壽保險 台新金控 金管會
相關新聞

兆豐金總座回應公股投信四合一整併：將正向及密切觀察

兆豐金控今日舉行法說會，兆豐金控總經理張傳章對於股利政策指出，股利發放仍將以現金為主，發放率仍會約當於近幾年來75%的發...

美元保單買氣上升 前9月外幣保單保費占比三年來首度回到4成

金管會今日公布壽險業今年截至9月底的外幣保險商品新契約保費收入統計，其中今年前九月的外幣保單占新契約保費收入為41.36...

金管會今日核准 新光、台新2家人壽明年元旦合併

金管會今日通過台新人壽與新光人壽合併及更名申請案，合併之後的總資產規模為3兆9619億元，排名上升至全體壽險公司第四名；...

AI 股、比特幣暴跌房市會被拖下水嗎？專家：這三因素考驗

全球金融市場近日大幅震盪，AI概念股因漲幅過高、本益比偏離基本面，再加上聯準會12月是否降息變數升高，引發資金大幅撤出風...

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

輝達落腳北士科終於拍板定案，台北市長蔣萬安24日在臉書秀出他與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman相見歡的合照。據...

公股持股2成穩拿國票金經營權？傳台鋼力爭明年改選指派董座

國票金控明年改選董監，據知情人士透露，公股透過泛公股銀行加碼國票金控，目前持股水位已高達20%，原本外界以為明年國票金經...

