金管會核准台新壽併新光壽 總資產達3.9兆排名第4大

配合母公司台新金控與新光金控「新新併」，台新人壽將合併新光人壽。金管會今天表示，同意台新人壽合併新光人壽案，以台新人壽為存續公司，並更名為新光人壽，合併後總資產將達新台幣3兆9619億元，市場排名第4大。

金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會表示，台新人壽及新光人壽依據金融機構合併法相關規定提出合併申請，以台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，合併基準日為明年1月1日，將更名為「新光人壽保險股份有限公司」。

蔡火炎表示，截至今年9月底，台新人壽總資產為3580億元、市場排名第16名，新光人壽總資產為3兆6039億元、市場排名第4名，合併後總資產將達3兆9619億元，市場排名第4大。

員工人數方面，蔡火炎說明，截至今年10月底，新光人壽員工人數為1萬5392人，台新人壽員工人數為1425人。

蔡火炎說明，本案經金管會審核尚符相關規定，因此同意此合併及更名申請案。金管會為維護保戶權益，已要求台新人壽出具聲明書，承諾台新人壽及原新光人壽保戶權益將不受任何影響，並將主動致函相關保險契約的要保人，確保保戶服務不中斷。

由於壽險業新一代清償能力（TW-ICS）新制明年上路，蔡火炎解釋，2家公司先前都有個別申請適用選擇性過渡措施，至於明年合併後是否需要調整計劃，須視正式合併後試算情形而定，如果有一些調整可再提出，金管會將再做審酌。

對於2家壽險獲利情形，蔡火炎說明，截至今年第3季，新光人壽累計稅後虧損311.8億元，台新人壽累計稅後獲利16.4億元。