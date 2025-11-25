資本市場服務團攜手福邦證券 助力推動優質企業邁向資本市場

為打造台灣資本市場成為企業募集資金、壯大規模與拓展事業版圖的平台，成就台灣成為亞洲資產管理中心。臺灣證券交易所及櫃買中心共同成立「資本市場服務團」，透過整合多元板塊資源，服務大中小微不同規模企業，積極推動國家政策重點產業在台掛牌。「資本市場服務團」於今年11月25日攜手福邦證券辦理「推動優質企業邁向資本市場」座談會，以面對面交流方式，直接提供企業一站式全方位服務，讓企業快速瞭解資本市場全貌並取得諮詢服務管道，充分發揮服務團協助企業邁入資本市場的綜效。

活動開場由證交所胡則華業務委員致詞表示，台股10月與11月之日均成交值達5,500億元、總市值約新台幣90兆元，為全球第八大市場，顯示台灣資本市場具高度流動性。上市除協助企業募資，更重要的是能招募優秀人才、提升品牌知名度，進一步增加企業與供應商合作及信任度，讓許多企業在上市後營運體質全面提升，擴大營運規模並吸引投資人投資。對於企業普遍擔心的上市流程與成本，證交所已大幅優化現行制度，除提供上市前諮詢、流程指引與專業團隊協助。

同時，上市後亦提供永續治理、IR議合等服務，協助企業提升國際能見度。證交所因應政府「亞洲創新籌資平台」政策，除放寬台籍董事規定，亦再次鬆綁創新板規範，開放創新板股票列為當沖標的、放寬投信投資限制；並針對符合資格企業縮短原股東持股的集保、承銷商保薦及會計師內控專案審查報告期間等，以降低企業負擔、加速進入資本市場。證交所期待具有企圖心、秉持誠信及願意共同成長的企業，成為資本市場的珍貴夥伴。

櫃買中心上櫃審查部曾文正經理致詞時表示，中小微企業是台灣經濟發展的重要基礎，櫃買中心長期以來不斷推動中小型創新企業進入資本市場，致力於打造能同時適合不同發展階段與營運規模企業之多層次資本市場，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊。櫃買中心具有長年位居世界交易所聯合會(WFE)前三名的成交值周轉率與比肩美國NASDAQ的平均本益比，債券月成交值亦在世界交易所聯合會(WFE)排名全球第6名，同時也是亞洲最重要的債券ETF市場，是台灣重要的股債雙核心交易所。

櫃買中心也表示，為完善多功能且友善之市場環境，將不斷優化審查制度與程序，例如近期推行之補辦公開發行併送興櫃制度、取消資訊軟體業較嚴格的股票集中保管要求，及調整證券商評估查核期間等，並強調將致力於成為企業最好的服務夥伴。

福邦證券黃炳鈞董事長致詞時表示，台灣資本市場為一多層次架構，提供大、中、小型企業多元籌資管道，上市與上櫃資本市場亦各有其特色，如創新板協助創新企業籌資，而櫃買中心則是推動中小企業邁入資本市場的推手，企業得依規模與營運階段選擇最適宜板塊。今日透過資本市場服務團的協助，在場優質企業可針對上市櫃審查重點予以瞭解，為企業邁入資本市場提供極大助力。

本次座談會先由資本市場服務團隊介紹台灣資本市場現況與優勢及上市櫃流程與重點外，再由福邦投顧研究員袁希璿分享「2026年總體經濟展望」議題，為本次活動之一大亮點。會中邀集十餘家優質企業共襄盛舉，其產業類別多元，涵蓋半導體、生技醫療、綠能環保及汽車工業等。現場亦提供申請上市櫃之諮詢服務，與在場與會者充分交流互動，活動在熱烈氣氛中，圓滿結束。

證交所自114年10月啟動「亞洲創新籌資平台」以來，創新板即擔綱推動國內外前瞻產業上市的核心角色。今年創新板再度優化上市相關機制及強化轉板彈性，全面提升新創企業進入資本市場的速度、深度與彈性，亦使創新板對國內外高成長企業更具吸引力。證交所期許以創新領未來、以資本助產業，透過亞洲創新籌資平台的推動，創新板將成為匯聚創新產業的核心樞紐，加速帶動產業轉型升級，助力臺灣成為軟、硬、韌實力兼具的智慧科技島。