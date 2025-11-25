OBU前10月稅前盈餘逾820億元 年增6成5

快訊

中央社／ 台北25日電

金管會公布3大境外金融中心統計，國際金融業務分行（OBU）前10月稅前盈餘為新台幣820.8億元，年增65.8%。金管會說明，主要是市場降息預期升溫，銀行布局外幣債券，進而推升獲利表現。

金管會推動3大國際金融業務，包括國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU），以及證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。

金管會統計顯示，10月OBU單月獲利新台幣93.4億元，累計前10月獲利為820.8億元，年增325.7億元或65.8%。

金管會銀行局副局長王允中指出，9月獲利較8月減少約7.3億元，主要是因投資淨收益、利息淨收益略減，而10月獲利較9月增加6.4億元，主因為利息淨收益增加。

比較去年同期稅前損益狀況，王允中說明，前9月年增54.4%，前10月年增65.8%，均因市場對降息預期升溫，銀行布局外幣債券，平均餘額成長，進而推升淨收益表現。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，前9月OIU累計虧損733.7萬美元，年減約2527.9萬美元；前10月OIU累計虧損546.2萬美元，年減約2295.6萬美元。

進一步檢視，蔡火炎說明，壽險業因利息收入減少、投資預期信用減損呈年減；產險業過去業務風險雖獲得控制，但仍受天災損失影響，因此獲利有限，仍呈年增；再保險業呈年減，則為賠款準備釋出影響。

單月OIU承作件數方面，蔡火炎說明，9月共6件，整體保費收入31.8萬美元；10月共2件，整體保費收入為109.3萬美元。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，9月OSU稅前損益1987.8萬美元，月減242萬美元，主因為部分券商投資海外股票，部分投資部位產生損失所致；但呈年增1194萬美元，主要是受到美國聯準會（Fed）降息及釋出未來降息訊號，推動美股上漲，證券商因而獲利增加。

黃厚銘說，10月OSU稅前損益1208.5萬美元，月減779萬美元，主要是受美國政府停擺及市場對12月降息看法分歧，導致債券殖利率震盪；比較去年同期表現，呈年增3247萬美元，主因為去年10月美債利率維持高檔致債券部位產生損失，同時今年Fed降息，債券部位評價回升或走高，且受惠指數類期權交易獲利所致。

