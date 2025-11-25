合庫對中小企業放款8646億元 貢獻度在國銀名列前茅

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫銀行榮獲金管會「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」20周年成果績優銀行，行政院長卓榮泰(左二)、經濟部長龔明鑫(右一)、金管會主委彭金隆(左一)及合庫銀行董事長林衍茂(右二)合影。圖／合庫銀行提供
合庫銀行榮獲金管會「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」20周年成果績優銀行，肯定合庫銀行長期以來扮演支持中小企業發展的重要角色。今年合庫對中小企業放款金額持續成長，截至10月底中小企業放款餘額8,646億元較去年底增加268億元，戶數合計逾6萬戶，對中小企業放款貢獻度於全體銀行間名列前茅。

合庫銀行積極配合政府辦理各項政策性融資，善用中小企業信用保證基金各項保證專案，提供中小企業不同時期需要之最佳融資服務。2025年度合庫銀行辦理中小企業融資績效卓越，對中小企業放款金額持續成長，截至10月底中小企業放款餘額8,646億元較去年底增加268億元，戶數合計逾6萬戶，對中小企業放款貢獻度於全體銀行間名列前茅。

今年面對美國對等關稅衝擊，中小企業營運壓力加劇，財政部推出「金融支持措施-貿易融資利息減碼」專案，合庫銀行第一時間主動關懷受影響之出口廠商及關連產業廠商，截至10月31日止申請件數622件，金額187億元；同時配合經濟部修訂「中小微企業多元發展專案貸款」，將直接或間接受關稅影響之中小企業納入貸款對象，持續協助中小微企業推動數位轉型、淨零轉型及通路發展等三大方向，截至10月31日止，申請件數14,518件、申請金額335.54億元，公股銀行排名第一。

身為台灣系統性重要銀行，合庫銀行強調責無旁貸，未來仍將秉持「以客為本，以客為先，待客以誠」的經營理念，持續支持政府政策，提供各項專業融資服務，力挺中小企業提升產業競爭力，成為中小企業最可靠的合作夥伴。

中小企業 合庫
相關新聞

AI 股、比特幣暴跌房市會被拖下水嗎？專家：這三因素考驗

全球金融市場近日大幅震盪，AI概念股因漲幅過高、本益比偏離基本面，再加上聯準會12月是否降息變數升高，引發資金大幅撤出風...

兆豐金總座回應公股投信四合一整併：將正向及密切觀察

兆豐金控今日舉行法說會，兆豐金控總經理張傳章對於股利政策指出，股利發放仍將以現金為主，發放率仍會約當於近幾年來75%的發...

美元保單買氣上升 前9月外幣保單保費占比三年來首度回到4成

金管會今日公布壽險業今年截至9月底的外幣保險商品新契約保費收入統計，其中今年前九月的外幣保單占新契約保費收入為41.36...

金管會今日核准 新光、台新2家人壽明年元旦合併

金管會今日通過台新人壽與新光人壽合併及更名申請案，合併之後的總資產規模為3兆9619億元，排名上升至全體壽險公司第四名；...

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

輝達落腳北士科終於拍板定案，台北市長蔣萬安24日在臉書秀出他與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman相見歡的合照。據...

公股持股2成穩拿國票金經營權？傳台鋼力爭明年改選指派董座

國票金控明年改選董監，據知情人士透露，公股透過泛公股銀行加碼國票金控，目前持股水位已高達20%，原本外界以為明年國票金經...

