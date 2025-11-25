合庫對中小企業放款8646億元 貢獻度在國銀名列前茅

合庫銀行榮獲金管會「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」20周年成果績優銀行，肯定合庫銀行長期以來扮演支持中小企業發展的重要角色。今年合庫對中小企業放款金額持續成長，截至10月底中小企業放款餘額8,646億元較去年底增加268億元，戶數合計逾6萬戶，對中小企業放款貢獻度於全體銀行間名列前茅。

合庫銀行積極配合政府辦理各項政策性融資，善用中小企業信用保證基金各項保證專案，提供中小企業不同時期需要之最佳融資服務。2025年度合庫銀行辦理中小企業融資績效卓越，對中小企業放款金額持續成長，截至10月底中小企業放款餘額8,646億元較去年底增加268億元，戶數合計逾6萬戶，對中小企業放款貢獻度於全體銀行間名列前茅。

今年面對美國對等關稅衝擊，中小企業營運壓力加劇，財政部推出「金融支持措施-貿易融資利息減碼」專案，合庫銀行第一時間主動關懷受影響之出口廠商及關連產業廠商，截至10月31日止申請件數622件，金額187億元；同時配合經濟部修訂「中小微企業多元發展專案貸款」，將直接或間接受關稅影響之中小企業納入貸款對象，持續協助中小微企業推動數位轉型、淨零轉型及通路發展等三大方向，截至10月31日止，申請件數14,518件、申請金額335.54億元，公股銀行排名第一。

身為台灣系統性重要銀行，合庫銀行強調責無旁貸，未來仍將秉持「以客為本，以客為先，待客以誠」的經營理念，持續支持政府政策，提供各項專業融資服務，力挺中小企業提升產業競爭力，成為中小企業最可靠的合作夥伴。