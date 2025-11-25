民營銀行第一 玉山銀行中小企業放款突破6600億元

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左二） 頒發中小企業放款方案「績優銀行」獎座，由玉山銀行總經理林隆政（右二）受獎，並與經濟部長龔明鑫（右）、金管會主委彭金隆（左）合影。玉山銀行／提供
金管會25日舉辦「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」20周年成果高峰會，玉山銀行榮獲績優銀行肯定。台灣逾160萬家中小企業是推動經濟發展及社會安定的關鍵力量，而金融業提供的金融服務及產品是其發展不可或缺基礎。玉山銀行截至目前對中小企業放款已突破6,600億元，位居民營銀行第一。

為提升融資效率，除優化數位授信流程，打造快速且透明的授信管道，更積極引領企業邁向數位轉型。透過API開放平台，將金融服務深度嵌入企業經營流程，簡化支付與貸款操作，提升資金運用彈性，同時，玉山舉辦數位轉型講座與實務工作坊等方式，協助企業掌握產業趨勢，強化市場競爭力。

在全球ESG永續風潮與產業環境快速變動下，玉山銀行整合產官學研資源，共組永續轉型平台，從企業實際需求出發，彙整各產業成功轉型案例，制定符合永續方向的策略。透過倡議活動，累積邀請近500家企業夥伴、專家團隊參與倡議，引領產業永續發展。此外，玉山推出「地方創生多元融資」專案，支持地方產業扎根發展，鼓勵農企業採用友善耕作，減緩環境衝擊，並推動標章認證，維護生物多樣性。從金融支持到社會倡議，玉山協助企業追求卓越成長的同時，兼顧環境保護與社會責任，實現經濟、環境與社會共榮共好。

玉山銀行秉持「實在、實力、責任」精神，長期響應政府政策，支持中小企業穩健發展，自2005年起，玉山連續20年榮獲「信保金質獎—績優總行」，並蟬聯六年金融機構組第一名。透過遍布全球11個國家地區、35處據點，連同即將成立的加拿大多倫多與印度孟買分行，持續擴展服務網絡，提升中小企業經營韌性，攜手共創台灣發展新里程碑。

