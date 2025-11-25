快訊

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

好市多「黑色購物週」Day 3優惠！鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包別錯過

不是指蘇巧慧？李四川稱「施政非穿著漂亮」挨批 嘆被惡意解讀

元富證券攜癌症希望基金會關懷癌友 擴大ESG社會影響力

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台新新光金控（2887）旗下元富證券長期投入公益行動，今年再度攜手癌症希望基金會合作「送愛到病房」關懷計畫，以行動支持癌友。元富證券董事長陳俊宏25日前往癌症希望基金會，捐贈一千份癌友關懷禮，交由基金會團隊前往全台各大醫院訪視及關懷癌友。盼藉由實際行動傳遞溫暖與祝福，為癌友注入持續前行的力量，助使抗癌之路走得更加順遂。

陳俊宏表示，元富證券呼應聯合國 17 項永續發展目標（SDGs），積極朝「健康與福祉」方向邁進，長期深耕生技醫療相關議題，也持續關懷癌症患者。與癌症希望基金會自 2012 年合作至今已逾13年，透過實際行動落實企業社會責任。近年醫院探訪受限，及家庭結構改變，許多病友需獨自承受治療壓力，陪伴與心理支持顯得尤為重要。

癌症希望基金會今年與長期投入癌症飲食研究的營養師，及料理專家張鳳書合作出版《對症下飯！癌症治療飲食攻略》，提供癌友與照護者一套可實際操作的飲食指引。元富證券也共襄盛舉，響應贈書計畫，讓更多病友能在治療期間獲得正確飲食資訊，提升體力與康復信心。活動將走入林口長庚、台中童綜合醫院、烏日林新醫院、義大癌治療醫院、高雄長庚、高醫與柳營奇美等醫院，透過贈書與貼心問候，為癌友提供最即時且溫暖的陪伴。

癌症 台新新光金控 元富
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

民眾難知誰是狼醫 婦團籲修法公開揭露

大數據榮獲首屆「ESG for Culture」多元合作獎 深度內容、跨界合作獲肯定

人倫悲歌！57歲台男客死廈門 兒：他失聯23年拒處理後事

醫療性生育保存補助試辦方案 新竹馬偕醫院助癌友預留生育力

相關新聞

AI 股、比特幣暴跌房市會被拖下水嗎？專家：這三因素考驗

全球金融市場近日大幅震盪，AI概念股因漲幅過高、本益比偏離基本面，再加上聯準會12月是否降息變數升高，引發資金大幅撤出風...

兆豐金總座回應公股投信四合一整併：將正向及密切觀察

兆豐金控今日舉行法說會，兆豐金控總經理張傳章對於股利政策指出，股利發放仍將以現金為主，發放率仍會約當於近幾年來75%的發...

美元保單買氣上升 前9月外幣保單保費占比三年來首度回到4成

金管會今日公布壽險業今年截至9月底的外幣保險商品新契約保費收入統計，其中今年前九月的外幣保單占新契約保費收入為41.36...

金管會今日核准 新光、台新2家人壽明年元旦合併

金管會今日通過台新人壽與新光人壽合併及更名申請案，合併之後的總資產規模為3兆9619億元，排名上升至全體壽險公司第四名；...

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

輝達落腳北士科終於拍板定案，台北市長蔣萬安24日在臉書秀出他與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman相見歡的合照。據...

公股持股2成穩拿國票金經營權？傳台鋼力爭明年改選指派董座

國票金控明年改選董監，據知情人士透露，公股透過泛公股銀行加碼國票金控，目前持股水位已高達20%，原本外界以為明年國票金經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。