外幣保單前9月賣破3000億元 美元傳統型保單穩坐銷售王

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

外幣保單買氣升溫，金管會25日指出，壽險業今年截至9月底累計外幣保單新契約保費收入約新台幣3,058.05億元，占整體新契約保費已有回溫跡象，達41.36%，其中又以傳統型保單約2,566.5億元、占比84%最熱銷，保險局分析，外幣傳統型保單熱銷主因與保險公司和銀行通路合作推出商品帶動買氣有關，其中又以美元利變型保單為主力，投資型保單則是年成長46%為最多。

保險局統計，今年9月底外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費比重達41.36%，相較去年同期的36.7%明顯上升，回推前幾年前五年同期數據分別為2023年38.99%、2022年58.7%、2021年57.21%、2020年53.64%、2019年39.82%。保險局副局長蔡火炎指出，今年外幣保單新契約保費銷售占比提升的主因與保險公司的銷售策略與銷售力道有關，隨著相關新商品推出，帶動整體外幣保單的買氣提升，市況也有些許影響。

在外幣傳統型保單新契約保費表現方面，蔡火炎表示，今年前9月美元保單賣出81.6億美元，年成長47%，主因為保險公司與銀行通路合作推出美元利變型保單帶動買氣；澳幣傳統型保單前9月新契約保費1.38億澳元、年增10%，主因為澳洲央行降息，澳幣保單宣告利率相對高於市場利率而具購買吸引力；人民幣傳統型保單前9月0.35億人民幣、年增119%，主因為銀行通路合作帶動商品銷售。

今年前9月外幣投資型保單銷售較去年同期顯著成長，約491.55億元，尤其美元投資型保單大幅增加60%，蔡火炎指出，壽險公司與銀行通路合作推出新美元商品並擴大銷售量能；相較之下，澳元投資型保單則因澳洲資本市場波動加劇，導致銷售減少40%；人民幣投資型保單則因業者積極合作銷售呈現年成長55%。

期貨市場預期美國聯準會12月降息機率升溫，不過蔡火炎認為，保險公司的銷售策略對於外幣保單新契約保費收入的影響會比降息更大，業績將直接反映其銷售策略。

金管會表示，外幣保險商品之保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付之幣別皆為外幣，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價之外幣貶值，導致結匯為新台幣後產生匯損，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，同時亦應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求及匯率風險承受能力，以及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。

除此之外，因外幣保險商品收付幣別為特定國家貨幣，若該國發生政策劇變或經濟不穩等情形，可能對當地金融市場與匯率造成影響，進而影響保單價值與投資成果。提醒消費者購買前，應詳加瞭解投資標的國家的整體情勢，審慎評估自身風險承受能力，以確保自身權益。

金管會並呼籲，保險業銷售外幣保險商品時應瞭解及評估消費者對匯率及政治經濟等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利本項業務穩健經營及維護消費者權益。

