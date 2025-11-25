戴志言：美國降息仍有變數 匯率競爭壓力不可單看台幣

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

近日韓國拋出與台合作訊息，期望共同爭取晶片關稅優惠。對此，中經院第二研究所副研究員戴志言表示，台灣目前在半導體與ICT產業具備寶貴的領先優勢，正是與美國談判關稅與投資條件的重要籌碼，台灣更應善用自身優勢，爭取對自身最有利的條件，而不是將談判利益無端分享給潛在競爭者。

戴志言指出，雖然台韓在部分科技領域有合作，但整體以競爭大於合作為主。無論是面板還是半導體，台灣都曾被韓國產業大幅衝擊，而目前台灣在先進製程與整體ICT競爭力上已重新領先，若與韓國共同談判，可能反而削弱我方原本的競爭優勢，也難確保長期發展利益在未來不被侵蝕。

至於外界關注的「4,000億美元投資」，戴志言指出，這需深入拆解，因為各國案例顯示，許多承諾僅止於合作意向，且不同項目是否被計入、採購是否算作投資，實際結構可能與公開金額不同，後續執行才是真正挑戰。他認為台灣不能只從自身角度推估美國政策，應該進一步了解美方的戰略意圖，並審慎評估「所付出的成本」與「所能換回的利益」是否對等，才能在談判中採取更務實的策略。

中經院副院長王健全分析，美國總統川普的決策風格具有一言堂、善變且堅持不認錯三大特質，與美國談判時必須掌握他的性格邏輯，既要給足面子、也要拿出足夠籌碼與投資承諾。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，明年預期至少將有四次「川習會」，包括川普4月訪中、中國大陸國家領導人習近平隨後訪美、11月深圳APEC與12月美國G20，顯示美中高層互動頻率將大幅提升。在此背景下，台灣應強化自身安全韌性，「不能只知抗中而不知中」，唯有充分了解中國大陸，才能在變動劇烈的地緣政治環境中維持穩健布局。

美國
