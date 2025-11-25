股匯雙漲 新台幣終止連10黑收31.44元

美國聯準會（Fed）官員鴿派言論，市場對降息預期升高，美股回升，台股今天開高反彈，終場上漲407.93點，新台幣兌美元開盤止貶，但1小時後翻黑，尾盤再度翻紅，收盤收在31.44元，升0.7分，終止匯價連10黑，台北及元太外匯市場總成交金額放大至27.99億美元。

Fed理事華勒（Christopher Waller）24日表示，支持在12月再次降息。市場降息預期隨之升溫，美股反彈收紅，美元指數則小幅回落。

台股今天開高走高，盤中衝上27118.02點，大漲逾600點，終場收在26912.17點，上漲407.93點，三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超76.88億元。

匯市方面，新台幣兌美元今天開盤價站到31.42元，台股衝高帶動之下，新台幣早盤最高觸及31.298元，隨著外資、投信匯出，匯價一度翻黑，盤中最低31.476元，午盤過後，外資反手匯入、出口商進場拋匯帶來支撐，使新台幣終場收紅。

外匯交易員分析，今天是外資11月第2次買超台股，在匯市則買賣雙方都有，匯價接近31.5元關卡時，出口商拋匯力道加大，使整體成交量明顯放大。

外匯交易員指出，接下來觀察重點為台股表現，近期台股修正力道較大，外資頻頻賣超台股、匯出資金，導致新台幣貶值速度較快，後續留意台股是否止跌回穩。此外，12月Fed是否降息，仍是牽動全球金融市場的關鍵。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.04%，主要亞幣均走升，韓元升0.46%、新加坡幣升0.21%、人民幣與日圓均升0.15%、新台幣小升0.02%。