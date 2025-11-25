快訊

兆豐金總座回應公股投信四合一整併：將正向及密切觀察

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐金總座張傳章回應公股投信四合一整併：將正向及密切觀察。圖／本報資料照片
兆豐金總座張傳章回應公股投信四合一整併：將正向及密切觀察。圖／本報資料照片

兆豐金控今日舉行法說會，兆豐金控總經理張傳章對於股利政策指出，股利發放仍將以現金為主，發放率仍會約當於近幾年來75%的發放率；對於公股投信「四合一」的整併，張傳章則以將「正向及密切」觀察後續發展來回應。

張傳章也指出，公股投信的市占偏低，即使合併，市占率也只有3.4%，在市場上排第八，若有併購及整合的需求，也會配合財部訂定六大評估要素，會依照企業文化整合、策略一致、業務互補、地位差異、員工保障、營運據點整併等面向來全方位審慎評估來確保最佳利益。

對於消費金融及房貸業務發展，兆豐銀行副總陳建中在法說會上也指出，今年前三季的消金放款年增6.8%，全年會增5.3%，第3季起受惠於青安免計入銀行法72條之2的限額，消金放款業務動能第四季逐步緩增，房貸餘額第3季底為4201億，年增0.5%，全年則預估成長5%，9月底依銀行法第72條之2的規定，商業銀行辦理住宅貸款及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%，目前該行比率維持在27%以下，距離上限30%尚有充裕空間可作房貸，目前也加強理財型貸款和小額信貸布局。

對於明年經濟表現，在台幣匯率方面，張傳章認為應會在28.5至31元之間區間波動，並預期中央銀行貨幣政策將偏寬鬆。

兆豐金控 房貸 台幣匯率
