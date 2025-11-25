數位帳戶熱潮不減 35歲以下主力年輕族群帶動三功能活絡

國內銀行數位帳戶競爭持續升溫，截至第2季台新銀以448萬戶居冠，國泰世華、連線及永豐分別緊追，其餘如中信銀、北富銀第3季最高仍有季增逾8%，銀行觀察發現，用戶以25～39歲為主，使用行為從轉帳、信用卡費自動扣繳延伸至換匯、外幣定存與投資配置，帶動App實動率超過7成。

據金管會銀行局統計，截至第2季底，台新銀行的數位帳戶總戶數約448萬戶位居第一，國泰世華銀行也有305萬戶排名第二，永豐銀的DAWHO數位帳戶逾206萬戶，各銀行表示用戶數穩健成長中。中國信託銀行表示，截至今年9月，數位帳戶累計開戶數已突破135萬戶，較今年第2季增加至少2萬戶；台北富邦銀行的數位帳戶累計至9月底，共計近120萬戶，較第2季底的111萬戶成長8%，顯示數存戶需求未減。

從數位帳戶的用戶樣態與使用情形觀察，台新銀表示，Richart用戶年齡以35歲以下年輕客群為最大宗，男女比相當，使用率最高的功能依序為轉帳、台外幣儲蓄，以及為享有信用卡加碼回饋而綁定帳戶自動扣繳卡費，使用率顯著提升的功能則為換匯、外幣定存和申購美股，帶動整體Richart App使用率達9成。

永豐銀指出，用戶年齡級距分布以25至39歲為主，其中又以30到35歲為最多，男女比例約為45：55，常用於日常金流管理、外幣收付和投資理財，除信用卡綁定及轉帳外，外幣換匯與投資使用率明顯提升，顯示數位帳戶逐漸轉變為「全方位金融生活入口」。

國泰世華銀的CUBE App主打一站式整合多平台功能，用戶主要使用行為聚焦在日常收支管理、儲蓄規劃與投資理財；北富銀表示，用戶年齡以25至35歲占比最高，數存開戶性別女性略多於男性，並有超過4成用戶以卡費或其他生活帳單自動扣繳為主功能，另有各約2成用戶主要以儲蓄或投資理財為主。

中信銀則指出，介於18至39歲的數位帳戶用戶占整體開戶數7成以上，男女比約為49：51，使用情形方面，有近6成用戶同時持有中信信用卡、超過4成持有外幣帳戶，近3成客戶進行投資產品配置，整體行動銀行月實動率超過7成、滿意度超過9成。