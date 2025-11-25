從衝量到留客 銀行跨產品整合搶攻生活場景金融

在數位帳戶滲透率逐步攀高後，銀行間競爭也從衝刺開戶數轉向留客深耕。銀行業者普遍觀察，年輕客群對投資、跨幣、支付與生活場景金融的需求更加立體，因此各銀行也積極突破過往限制，如假日換匯、即時撥貸、跨產品一次申辦等，整合集團資源、生態圈串接與即時服務強化黏著度，推動數位帳戶進入另一波成長動能。

中信銀表示，數位帳戶的成長來自客戶對金融服務的需求，已從單純的獲客競賽轉向留客與深化經營，除了既有的完整存款、投資及消費服務外，持續透過三大策略推動，包括異業結合、生態圈拓展與提供個人化服務，例如與統一集團合作uniopen聯名卡、導入行動銀行智能AI服務，提供投資標的推薦，以及個人化訊息與優惠活動等。

台新銀認為，數位帳戶成長的下一階段關鍵在「場景化金融服務」與「即時性需求滿足」，Richart有三大因應策略，一是簡化跨產品申辦流程，例如，當客戶申辦信用卡後，系統會自動帶入已填寫的個資，客戶只需簡單勾選即可同步開立數位帳戶作為扣繳帳戶，未來將擴展至其他產品服務；二是提供24小時即時服務，如外幣可於假日換匯、信貸可於假日撥貸等突破性服務；三是整合其他如信用卡消費回饋、基金和台美股定期定額投資等。

國泰世華銀指出，CUBE App單月登入次數超過4,500萬次，顯示用戶高度黏著，將聚焦於打造智慧、安全且普惠的數位金融生態系統，強化個人化服務體驗。

北富銀以「安全」與「生活整合」為數位服務的兩大方向，已導入卡片安全鎖與雙重驗證等防詐機制，未來將進一步推出帳戶安全鎖與智能異常交易提醒，主動提升用戶防護層級，同時持續結合生活場景生態圈，針對不同客群提供信用卡、存匯優惠與客製化方案；永豐銀透過資產分級回饋模式，協助客戶資產升級，並透過AI和數據推薦提升留存率。