00940預估每單位配發升至0.045元 單月配息率0.49%、年化配息率約5.9%
元大台灣價值高息ETF（00940）最新配息金額本次調升至每單位0.045元，較上期成長了0.005元。以11月25日收盤價換算，單月配息率約0.49%，年化配息率約5.9%，預計12月10日除息，2026年1月2日發放配息。最後買進日是12月9日。
相較季配高股息吹起降息風，月配高股息近期逆勢升息，00940除是首檔降息踩剎車的月配商品，配息調升力道也相當顯著，自今年6月開始調升配息金額至0.04元後，本月份再度調升至0.045元，市場預期此殖利率將有機會持續維持。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
