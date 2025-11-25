00940預估每單位配發升至0.045元 單月配息率0.49%、年化配息率約5.9%

買房或買股？一名剛畢業的護理系學生在Dcard請益，面對家中租約即將到期、想擁有自住房的需求，猶豫應該把存款拿來當頭期款買房，還是先投入股市存股創造被動收入，引發網友熱烈討論，焦點集中在房價高檔、政策優勢與投資風險如何取捨。

2025-11-25 11:23