新光人壽勞資完成團體協約簽訂 落實員工照顧、強化勞資溝通與合作

台新新光金控子公司新光人壽為日前與企業工會、高雄市分公司企業工會完成團體協約簽約，象徵勞資溝通達成重要里程碑，雙方未來將緊密合作，共同營造友善職場環境。

新壽表示，當天現場邀請勞動部勞動關係司司長王厚偉及科長黃春玉、台北市勞動局副局長梁蒼淇、台北市產業總工會副理事長王燕杰、秘書長陳淑綸見證，新壽表示，本次協約歷經充分協商與溝通，針對留任、退休、福利等制度與面向凝聚共識，希望建立更制度化與透明化的平台，展現新壽在制度完善、員工關懷及職場穩定方面的努力與決心。也期盼透過這份協約，能為企業勞資合作樹立典範，讓同仁在安定且充滿支持的環境中發揮所長。

秉持ESG永續經營理念，新壽持續推動員工關懷，聚焦招募年輕新血與培育專業人才， 已連續多年榮獲台灣企業永續獎多項獎項肯定。新壽今年更投入豐富教育訓練資源，強化薪資與人才競爭力，另推廣員工持股信託辦法，加強員工退休準備的保障，能帶給同仁更大的安定感，激勵優秀人才持續成長並提升員工向心力。