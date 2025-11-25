快訊

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

聽新聞
0:00 / 0:00

美元保單買氣上升 前9月外幣保單保費占比三年來首度回到4成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美元保單買氣上升，9月底外幣保單保費占比是三年來首度回到4成。 （歐新社）
美元保單買氣上升，9月底外幣保單保費占比是三年來首度回到4成。 （歐新社）

金管會今日公布壽險業今年截至9月底的外幣保險商品新契約保費收入統計，其中今年前九月的外幣保單占新契約保費收入為41.36%，是近三年來占比首度回到4成以上。業界指出，這和美國聯準會降息助益資本市場表現，以及新台幣升到頂點後由升轉貶，也帶動美元保單的買氣都有關係。

對於新契約占比的回升，保險局副局長蔡火炎指出，主要受惠於公司的銷售策略、銀保通路合作、新商品推出等三大因素有關。至於聯準會若停止降息，會否有利於外幣保單？蔡火炎指出，比起聯準會是否續降息，公司的銷售策略更為重要。

保險局統計顯示，外幣保單占新契約保費收入比重，去年同期為36.7%， 112年為38.99%、111年為58.7%、110年為57.21%、109年為53.64%、108年為39.82%，蔡火炎指出，顯見今年前三季的外幣保單銷售占比已有所上升。

蔡火炎分析，今年9月外幣投資型保單較去年成長較多，主要來自於美元投資型保單，年成長率60%，主要由於銀保通路合作推出美元投資型新商品，擴大投資量能，使今年前九月的銷量明顯好於去年同期，9月比起8月的單月比較，也有上升，蔡火炎認為，因為9月股債市相對8月更穩，市場波動也收斂，更有利於投資型保單的保費收入。

保險局統計，今年前九月的外幣保單保費收入為3,058.05億元，其中投資型保險折合約新台幣491.55億元（占比約16%）、傳統型保險折合約新臺幣2,566.5億元(占比約84%)。

而澳幣投資型保單則較去年同期減少，蔡火炎分析，主要和澳洲市場波動較大，保戶信心受影響；人民幣保單則反而增加，主要亦受惠於銀保通路的合作。

對於美元傳統保單，蔡火炎分析，由於利變型分紅保單帶動買氣，因此前九月的保費較去年同期增加；而澳幣因澳洲央行降息，宣告利率相對市場利率高，因此提升吸引力。

保單 保險
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

傳白宮擬延長歐記健保補貼 但收緊資格

美債殖利率小幅回升！辣媽：市場對降息預期仍樂觀、12月80%機率降1碼

Fed理事沃勒倡議12月降息 之後則是「這個作法」

聯準會又有官員表態支持降息 台指期夜盤受激勵

相關新聞

AI 股、比特幣暴跌房市會被拖下水嗎？專家：這三因素考驗

全球金融市場近日大幅震盪，AI概念股因漲幅過高、本益比偏離基本面，再加上聯準會12月是否降息變數升高，引發資金大幅撤出風...

美元保單買氣上升 前9月外幣保單保費占比三年來首度回到4成

金管會今日公布壽險業今年截至9月底的外幣保險商品新契約保費收入統計，其中今年前九月的外幣保單占新契約保費收入為41.36...

金管會今日核准 新光、台新2家人壽明年元旦合併

金管會今日通過台新人壽與新光人壽合併及更名申請案，合併之後的總資產規模為3兆9619億元，排名上升至全體壽險公司第四名；...

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

輝達落腳北士科終於拍板定案，台北市長蔣萬安24日在臉書秀出他與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman相見歡的合照。據...

公股持股2成穩拿國票金經營權？傳台鋼力爭明年改選指派董座

國票金控明年改選董監，據知情人士透露，公股透過泛公股銀行加碼國票金控，目前持股水位已高達20%，原本外界以為明年國票金經...

台幣連十黑 貶向31.5元…台美聯合聲明發布後不升反跌

新台幣匯率昨（24）日先升後貶，雖外資雙向操作，整體仍匯出約10億美元，收31.447元，貶值1.7分，出現23.08億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。