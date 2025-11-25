美元保單買氣上升 前9月外幣保單保費占比三年來首度回到4成

金管會今日公布壽險業今年截至9月底的外幣保險商品新契約保費收入統計，其中今年前九月的外幣保單占新契約保費收入為41.36%，是近三年來占比首度回到4成以上。業界指出，這和美國聯準會降息助益資本市場表現，以及新台幣升到頂點後由升轉貶，也帶動美元保單的買氣都有關係。

對於新契約占比的回升，保險局副局長蔡火炎指出，主要受惠於公司的銷售策略、銀保通路合作、新商品推出等三大因素有關。至於聯準會若停止降息，會否有利於外幣保單？蔡火炎指出，比起聯準會是否續降息，公司的銷售策略更為重要。

保險局統計顯示，外幣保單占新契約保費收入比重，去年同期為36.7%， 112年為38.99%、111年為58.7%、110年為57.21%、109年為53.64%、108年為39.82%，蔡火炎指出，顯見今年前三季的外幣保單銷售占比已有所上升。

蔡火炎分析，今年9月外幣投資型保單較去年成長較多，主要來自於美元投資型保單，年成長率60%，主要由於銀保通路合作推出美元投資型新商品，擴大投資量能，使今年前九月的銷量明顯好於去年同期，9月比起8月的單月比較，也有上升，蔡火炎認為，因為9月股債市相對8月更穩，市場波動也收斂，更有利於投資型保單的保費收入。

保險局統計，今年前九月的外幣保單保費收入為3,058.05億元，其中投資型保險折合約新台幣491.55億元（占比約16%）、傳統型保險折合約新臺幣2,566.5億元(占比約84%)。

而澳幣投資型保單則較去年同期減少，蔡火炎分析，主要和澳洲市場波動較大，保戶信心受影響；人民幣保單則反而增加，主要亦受惠於銀保通路的合作。

對於美元傳統保單，蔡火炎分析，由於利變型分紅保單帶動買氣，因此前九月的保費較去年同期增加；而澳幣因澳洲央行降息，宣告利率相對市場利率高，因此提升吸引力。