富邦金獲北市勞動局「職場性別平等認證」 從友善育兒到推動平權文化

富邦金控（2881）致力推動性別平等與多元共融，今年再度獲頒臺北市政府勞動局「職場性別平等認證」，這已是富邦金控連續第三度獲得肯定，展現富邦金控持續打造友善、健康、平權的幸福職場之成果。

「臺北市職場性別平等認證」由臺北市政府勞動局辦理，為亞洲首個推出性別平等認證的城市獎項，從人力政策、福利制度、教育訓練到職場文化等面向，設定8項指標共31項評分基準，全面評估企業在落實職場性別平等的成效。

富邦金控董事長蔡明興表示，打造多元共融與健康平權的職場環境是企業永續發展的重要基石，平權不僅是企業應盡的責任，更是激發創意與凝聚團隊向心力的關鍵。「我們希望每位同仁不論性別、年齡或背景，都能在公平與被尊重的環境中發揮潛能，透過完善的制度，為同仁們營造能自在發揮、安心成長的職場文化。」

富邦金控以實際行動支持同仁在職場與家庭間取得平衡，除了持續提供每胎新生兒10萬元生育補助、6歲以下每年2.4萬元育兒補助之外，並提供優於法令的10周產假、8天產檢假、8天陪產檢及陪產假等生育友善假別，2024年共計補助逾4,800人次、金額逾1.7億元，並迎來逾760名富邦寶寶。同時，透過舉辦全方位友善講座，邀請各領域專家分享育兒、性別與環境的新知，協助同仁建立正向的心態與職場平權的觀念。

此外，富邦金控關注女性員工在不同階段的需求，於員工福利專區提供「女性照護」各項優惠商品，滿足女性員工在懷孕、產後及日常生活等不同期間的需求，包括月子中心、保養品、媽媽包、SPA等優惠，讓女性同仁獲得更全面的照顧與支持。

為落實性別平權，富邦金控與法務部合作辦理職場性別平權講座，強化同仁對性別平等的理解，有助消除職場性別歧視與偏見、建構平等友善環境並增進對於多元性別與家庭的尊重與認識，讓平權文化成為企業日常。

同時，富邦金控也從環境設計著手，各辦公大樓皆設有哺集乳室，由專人管理，並持續優化場地與設備，多次獲得政府優良哺集乳室認證；並於主要大樓設置性別與身障友善廁所，兼顧無障礙空間的設計，確保不同需求者的使用所需，不僅彰顯企業對多元共融的重視，更展現富邦金控在推動平權上的具體行動力。

展望未來，富邦金控將持續關注職場平權議題，攜手員工打造幸福職場，樹立性別友善的職場典範。