金融業唯一 富邦金控勇奪「BSI數位信任獎」集團獎

全球指標第三方驗證機構英國標準協會(BSI)25日舉行「2025數位信任獎」頒獎典禮，富邦金控獲頒「集團獎」，為唯二的獲獎企業、也是唯一獲獎金融業；子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券榮獲「卓越獎」，顯示富邦推動企業資訊安全、隱私保護及雲端安全成果居產業領導地位，深受國際機構肯定。

富邦金控以集團視角進行資安管理，確保組織生態系統安全與穩定營運，旗下子公司導入多項管理系統，全面強化組織資訊韌性。富邦人壽為首家通過國際標準NIST CSF資安治理框架認證之金融業，並於金融同業資安情資分享表現優異，獲金管會頒發特優獎。台北富邦銀行依循美國NIST資安框架建構分層防護與縱深防禦機制，自主研發「資安分析系統」並取得創新專利認證，有效偵測、抵禦新興攻擊手法，展現資安韌性。富邦證券導入國際標準BS10012個資保護管理、ISO22301營運持續管理及 ISO27001資訊安全管理系統，持續打造資安守護網。

除營運面重視資安守護，富邦並致力協助民眾客戶守護資產，持續推動多項反詐作為，企盼讓台灣金融環境更安全、友善。富邦金控持續以創新AI科技作為資安防詐的核心，為進一步強化集團資安防護，富邦金控全面導入「24小時AI偵測即時通報」機制，全天候監控可疑行為與偽冒帳號，確保第一時間發現異常並即時通報相關單位，從源頭阻斷詐騙風險，截至今年10月底共處理828件偽冒帳號案件。

此外，富邦金控成立集團級「偽冒案件應變組」，建立完善的偽冒案件分類與應處機制，針對不同類型的偽冒事件，制定標準化處理流程，提升應變效率與整體防護力。另因應詐騙手法不斷演進，持續追蹤詐騙趨勢，對於新型態的詐騙手法，主動蒐集並解析最新偽冒案例，預測潛在威脅，並給予應變建議，協助資安團隊第一時間採取精準對策。透過AI科技與組織協作雙重防線，富邦金控持續守護客戶資產安全，打造更安全、可信賴的金融環境。

富邦人壽致力打造「識詐、堵詐、阻詐」三道防線，全方位守護保戶資產安全。識詐方面，與刑事警察局、臺中高分檢及臺中市政府簽署MOU並攜手法務部推動防詐宣導。堵詐方面，率壽險業之先推出商用簡碼「68999」，並在官方FB粉絲專頁「富邦人壽是怎young」顯示藍勾勾官方認證符號，以降低保戶遭受假冒訊息詐騙風險。阻詐方面，全國客戶服務櫃檯推行「識詐阻詐三措施」，包含銀髮族權益確認書、主動關懷提問及勸阻通報機制，另設置獎勵機制，給予成功阻詐之同仁嘉獎、獎金，累計成功阻詐金額已逾3,700萬元。

北富銀導入AI技術開發洗錢防制模型「鷹眼識詐模型」，精準偵測異常交易，自2023年無償分享臺灣金融同業使用，並在金管會指導下，偕同刑事警察局成立「鷹眼識詐聯盟」，截至目前已有39家本國銀行及外國銀行加入，推動AI防詐技術共享，成為金融界重要的聯盟防詐典範。現在更進階提昇並邁入金融阻詐聯防新階段，透過即時照會機制促進銀行同業間加強阻詐效能以持續強化整體金融安全。另外也提供「鷹眼即時通」、「地籍異動即時通」服務，針對單筆大額匯款、定存中途解約等高風險交易及不動產異動等，主動通知客戶指定的聯絡人，即時把關資產安全，提升保護力。

富邦證券以「防詐阻詐」為核心，持續精進防詐機制與作為，全面強化交易安全。公司成功攔阻多起詐騙案件，並啟用官方簡訊短碼「68588」，協助客戶辨識訊息來源，通報情資量居同業之冠，獲F-ISAC肯定。此外，公司更積極推動反詐宣導，透過舉辦大型活動、拍攝宣傳影片，深化民眾防詐意識。未來，富邦證券將持續以最高規格守護投資安全，打造安全、可信賴的數位金融環境。