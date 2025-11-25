金管會今日核准 新光、台新2家人壽明年元旦合併

金管會今日通過台新人壽與新光人壽合併及更名申請案，合併之後的總資產規模為3兆9619億元，排名上升至全體壽險公司第四名；下一個合併的子公司應會是台新與元富證券的合併，銀行的接軌可能會等到2027年。

保險局指出，新壽資產為3兆6039億元，台新人壽為3580億元，合併之後總資產規模為3兆9619億元；在員工人數，目前新壽的內外勤員工人數有15392人，台新人壽為1425人。根據金管會資料，新壽在9月底的前三季累計稅後虧損311.8億，台新人壽為累積獲利16.4億元。

對於財務承諾，未來增資需求，台新新光金出具未來增資承諾，若有增資需求，將根據金控法第53及56條規定來履行增資義務，至於是否有具體的數字要求？金管會保險局副局長蔡火炎表示，目前先以金控法規定要求增資承諾，未提到具體的數字。

二家人壽合併之後，RBC（資本適足率）是否達250%以符合ICS（保險資本標準）未來可在125%採取接軌措施的門檻？蔡火炎分析，由於明年1月1日才合併，目前二家公司的RBC仍要分別計算。

蔡火炎也指出，已要求需要申請過渡措施的壽險公司必須在11月7日之前提出申請，12月15日之前檢附詳細資料，新壽與台新人壽都有來申請，明年合併之後要否調整計畫，等合併之後再說。

金管會表示，台新人壽及新光人壽依金融機構合併法相關規定向金管會提出合併申請，以台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，存續公司台新人壽將於合併基準日（明年1月1日）起更名為「新光人壽」。

金管會也指出，為維護保戶權益，已於審核本案時要求台新人壽出具聲明書，承諾台新人壽及原新光人壽保戶權益將不受任何影響，並將主動致函相關保險契約的要保人，確保保戶服務不中斷。