快訊

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會今日核准 新光、台新2家人壽明年元旦合併

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新與新光金明年合併，金管會今日核准新光與台新二家人壽也於明年元旦合併。圖／本報資料照片
台新與新光金明年合併，金管會今日核准新光與台新二家人壽也於明年元旦合併。圖／本報資料照片

金管會今日通過台新人壽與新光人壽合併及更名申請案，合併之後的總資產規模為3兆9619億元，排名上升至全體壽險公司第四名；下一個合併的子公司應會是台新與元富證券的合併，銀行的接軌可能會等到2027年。

保險局指出，新壽資產為3兆6039億元，台新人壽為3580億元，合併之後總資產規模為3兆9619億元；在員工人數，目前新壽的內外勤員工人數有15392人，台新人壽為1425人。根據金管會資料，新壽在9月底的前三季累計稅後虧損311.8億，台新人壽為累積獲利16.4億元。

對於財務承諾，未來增資需求，台新新光金出具未來增資承諾，若有增資需求，將根據金控法第53及56條規定來履行增資義務，至於是否有具體的數字要求？金管會保險局副局長蔡火炎表示，目前先以金控法規定要求增資承諾，未提到具體的數字。

二家人壽合併之後，RBC（資本適足率）是否達250%以符合ICS（保險資本標準）未來可在125%採取接軌措施的門檻？蔡火炎分析，由於明年1月1日才合併，目前二家公司的RBC仍要分別計算。

蔡火炎也指出，已要求需要申請過渡措施的壽險公司必須在11月7日之前提出申請，12月15日之前檢附詳細資料，新壽與台新人壽都有來申請，明年合併之後要否調整計畫，等合併之後再說。

金管會表示，台新人壽及新光人壽依金融機構合併法相關規定向金管會提出合併申請，以台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，存續公司台新人壽將於合併基準日（明年1月1日）起更名為「新光人壽」。

金管會也指出，為維護保戶權益，已於審核本案時要求台新人壽出具聲明書，承諾台新人壽及原新光人壽保戶權益將不受任何影響，並將主動致函相關保險契約的要保人，確保保戶服務不中斷。

台新新光金 金管會 新光人壽
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

毛孩一起跑！台新新光女子路跑再抽日本人氣賽事參賽資格

北士科 T17、T18地上權 北市新壽完成解約

台新投信併新光 拚兆元規模

台新新光投信合併！目標鎖定兆元資產規模 董事長曝上任首要3件事

相關新聞

AI 股、比特幣暴跌房市會被拖下水嗎？專家：這三因素考驗

全球金融市場近日大幅震盪，AI概念股因漲幅過高、本益比偏離基本面，再加上聯準會12月是否降息變數升高，引發資金大幅撤出風...

美元保單買氣上升 前9月外幣保單保費占比三年來首度回到4成

金管會今日公布壽險業今年截至9月底的外幣保險商品新契約保費收入統計，其中今年前九月的外幣保單占新契約保費收入為41.36...

金管會今日核准 新光、台新2家人壽明年元旦合併

金管會今日通過台新人壽與新光人壽合併及更名申請案，合併之後的總資產規模為3兆9619億元，排名上升至全體壽險公司第四名；...

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

輝達落腳北士科終於拍板定案，台北市長蔣萬安24日在臉書秀出他與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman相見歡的合照。據...

公股持股2成穩拿國票金經營權？傳台鋼力爭明年改選指派董座

國票金控明年改選董監，據知情人士透露，公股透過泛公股銀行加碼國票金控，目前持股水位已高達20%，原本外界以為明年國票金經...

台幣連十黑 貶向31.5元…台美聯合聲明發布後不升反跌

新台幣匯率昨（24）日先升後貶，雖外資雙向操作，整體仍匯出約10億美元，收31.447元，貶值1.7分，出現23.08億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。