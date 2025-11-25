遠雄人壽獲「運動企業認證」 以員工福祉為先、打造幸福健康職場

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽推動職場健康，支持運動產業，獲運動部頒發「運動企業認證」。遠雄人壽／提供
遠雄人壽推動職場健康，支持運動產業，獲運動部頒發「運動企業認證」。遠雄人壽／提供

遠雄人壽（5859）致力打造健康友善、多元共融的職場環境，積極推動員工身心健康發展，並將「運動日常」融入企業文化核心，透過運動賽事、健康促進課程、免費健檢、運動社團，鼓勵進而提升工作效能，創造更高的團隊凝聚力與職場正向能量。公司內部各階主管也積極投入，展現自上而下對運動文化的支持與身體力行，2025年再次獲得運動部頒發「運動企業認證」，肯定遠雄人壽重視員工福祉與社會責任的精神。

遠雄人壽深信體育的力量能連結人心，矢志成為全民運動的最強後盾，近年積極倡議運動平權，推動全民運動。長期支持世新女子籃球隊，為青年運動員提供更穩定的訓練資源與成長空間。內部透過舉辦「家庭日」邀請員工與家人共襄盛舉，強化職場與家庭的連結，展現企業對員工幸福的重視；近年新成立「追風羽球社」與「雄愛跑社」，鼓勵員工每周揮汗運動；推動「籃球運動」，透過籃球賽事激發熱情與團隊能量，舉辦籃球友誼賽，培養健康習慣，藉由跨部門組隊，讓來自不同單位與背景的同仁在球場上攜手合作、共同競技，更邀請帕拉林匹克運動會輪椅籃球國手到場示範與互動交流，近距離觀賞並實際體驗輪椅操作，員工們從嶄新角度理解運動的多元樣貌與身心障礙者的堅毅精神，深化對共融文化的尊重。進一步也積極推動員工參與戶外運動，除了舉辦羽球與排球比賽，更首次開設「新手跑者訓練班」，號召40位員工挑戰馬拉松團跑活動。

「運動企業認證」結合企業社會責任與ESG趨勢，涵蓋企業章程、管理機制、高層參與、運動設施、活動規劃與員工參與率等多項指標，並經嚴格審查。遠雄人壽在逐步建立制度化的運動參與機制與文化，將持續舉辦大型運動活動、強化運動社團制度，並結合健康促進、團隊合作等培訓主題，推動健康職場與永續發展政策緊密結合，讓運動文化深植於工作與生活，成為驅動組織成長的關鍵動能。

運動 遠雄人壽
