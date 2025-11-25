兆豐金法說會／市場聚焦公股投信整併 總座：正向且密切關注發展

兆豐金控（2886）25日舉行2025年第3季線上法說會，針對市場高度關注公股投信四合一的整併議題，總經理張傳章回應，將秉持穩健經營原則，正向且密切地關注相關發展，他也提到，公股金控旗下投信整體市占率僅3.4%，若未來有併購及整合需求，將依循財政部訂定的六大評估要素，進行全方位且審慎的評估。

針對市場傳出第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信可望先行進行「四合一」整併，張傳章今日指出，公股金控旗下投信子公司市占率相對偏低，根據投信投顧公會統計，縱使公股投信全部合併起來，市占率也僅有3.4%，在市場排名第8名。

張傳章表示，未來假設有併購或整合的需求，兆豐集團還是會依循財政部所訂定的六大評估要素，包含企業文化整合、經營策略一致、業務互補、市場定位差異、員工權益保障以及營運據點整合等效益面向，進行全方位且審慎的評估，以確保每個決策都符合集團及股東的最佳利益。