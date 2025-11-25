兆豐金法說會／市場聚焦公股投信整併 總座：正向且密切關注發展

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

兆豐金控（2886）25日舉行2025年第3季線上法說會，針對市場高度關注公股投信四合一的整併議題，總經理張傳章回應，將秉持穩健經營原則，正向且密切地關注相關發展，他也提到，公股金控旗下投信整體市占率僅3.4%，若未來有併購及整合需求，將依循財政部訂定的六大評估要素，進行全方位且審慎的評估。

針對市場傳出第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信可望先行進行「四合一」整併，張傳章今日指出，公股金控旗下投信子公司市占率相對偏低，根據投信投顧公會統計，縱使公股投信全部合併起來，市占率也僅有3.4%，在市場排名第8名。

張傳章表示，未來假設有併購或整合的需求，兆豐集團還是會依循財政部所訂定的六大評估要素，包含企業文化整合、經營策略一致、業務互補、市場定位差異、員工權益保障以及營運據點整合等效益面向，進行全方位且審慎的評估，以確保每個決策都符合集團及股東的最佳利益。

AI 股、比特幣暴跌房市會被拖下水嗎？專家：這三因素考驗

全球金融市場近日大幅震盪，AI概念股因漲幅過高、本益比偏離基本面，再加上聯準會12月是否降息變數升高，引發資金大幅撤出風...

美元保單買氣上升 前9月外幣保單保費占比三年來首度回到4成

金管會今日公布壽險業今年截至9月底的外幣保險商品新契約保費收入統計，其中今年前九月的外幣保單占新契約保費收入為41.36...

金管會今日核准 新光、台新2家人壽明年元旦合併

金管會今日通過台新人壽與新光人壽合併及更名申請案，合併之後的總資產規模為3兆9619億元，排名上升至全體壽險公司第四名；...

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

輝達落腳北士科終於拍板定案，台北市長蔣萬安24日在臉書秀出他與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman相見歡的合照。據...

公股持股2成穩拿國票金經營權？傳台鋼力爭明年改選指派董座

國票金控明年改選董監，據知情人士透露，公股透過泛公股銀行加碼國票金控，目前持股水位已高達20%，原本外界以為明年國票金經...

台幣連十黑 貶向31.5元…台美聯合聲明發布後不升反跌

新台幣匯率昨（24）日先升後貶，雖外資雙向操作，整體仍匯出約10億美元，收31.447元，貶值1.7分，出現23.08億...

