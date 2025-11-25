一卡通iPASS MONEY 今年底前保留LINE Pay錢包內提領、好友轉帳

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE Pay電支服務「LINE Pay Money」將自12月3日啟用，先前宣布將與一卡通iPASS MONEY各自營運，一卡通25日宣布持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗。

原LINE Pay中的iPASS MONEY多數服務將在12月3日起調整，為確保用戶使用轉換無空窗期，iPASS MONEY今年12月31日前仍保留LINE Pay 錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，用戶可繼續使用。未來提前下載iPASS MONEY App，可於LINE內連結錢包、轉帳及繳費等相關服務。

一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於LINE 放心持續使用。

目前iPASS MONEY所有錢包服務已整合至一卡通獨立iPASS MONEY App，以手機號碼一鍵登入，原帳戶儲值金包含好友轉帳、生活繳費、消費支付及乘車碼等所有原來的功能，都能繼續使用，消費支付屬於全國共用的TWQR支付，可支援全台各支付業者的消費付款，通路據點超過50萬。

一卡通董事長廖泰翔強調，超過720萬用戶在LINE裡的錢包都還在，一卡通將透過iPASS MONEY App持續與LINE展開更多合作，延續廣大用戶在LINE錢包裡直覺的使用體驗，回應用戶的期待，為完善社群金融服務繼續努力。

