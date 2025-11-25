兆豐金法說會／明年經濟可望維持溫和成長 央行上半年貨幣政策偏寬鬆

兆豐金控（2886）25日舉行2025年第3季線上法說會，總經理張傳章針對今、明年總體經濟局勢、貨幣政策及新台幣兌美元匯率提出看法。他指出，展望2026年台灣經濟可望維持溫和成長，預估台幣兌美元匯率將在28.5~31元區間波動，並預期台灣央行明年上半年基本上將維持利率不變，但基調可能偏向寬鬆。

針對今、明年總體經濟局勢展望，張傳章表示，主計總處近期預估，今年台灣全年經濟成長率將會突破5.5%，甚至於上看6%，經濟動能非常強勁，其中，今年前三季平均經濟成長率預期超過7%，主要是因為AI等新興科技應用需求持續熱絡，加上消費性電子新品拉貨效應顯現，第3季按美元計價商品出口年增率高達36.5%；商品及服務輸出實質成長率則為34.64%。

展望2026年，主計總處預測，台灣經濟成長率將放緩至2.81%，央行預測為2.68%，而惠譽信評則預估為2.7%；然而在最低工資調升等政策帶來了民間消費回溫，台灣經濟可望維持溫和成長。2026年新臺幣兌美元匯率預計會在28.5至31區間波動，張傳章也說，若台幣每升值1元，預估將對銀行子公司的獲利年影響數約3億元。

至於貨幣政策方面，張傳章認為，預期台灣央行2026年上半年，基本上將維持利率不變，但基調可能偏向寬鬆；另外，美國聯準會在今年12月是否降息一碼，市場意見較為分歧，不過以目前情形來看，降息機率還是很高，且2026年上半年仍有降息1碼的空間，因此銀行子公司將會調整存款結構、以及提高活期存款的比重來降低資金成本，並審慎調整放款結構及債券投組。