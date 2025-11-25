支持中小企業20年 永豐銀獲評放款績優銀行

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐銀行長期支持中小企業發展，25日獲頒中小企業放款方案20週年績優銀行肯定。金融監督管理委員會主任委員彭金隆、行政院長卓榮泰、永豐銀行總經理莊銘福、經濟部長龔明鑫（左起）。（永豐銀提供）
永豐銀行長期支持中小企業發展，25日榮獲主管機關－金融監督管理委員會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20週年績優銀行」殊榮；永豐銀行表示，台灣的中小企業家數逾167萬、達歷史新高，亦佔全體企業家數達98%，扮演產業經濟發展的重要角色；旗下長年以金融的力量助力產業轉型創新、提升國際競爭力，融資餘額及放款戶數成長等績效，備受肯定。

永豐銀行表示，旗下助力中小企業發展，整體業務穩健成長，截至2025年9月，中小企業授信餘額較2024年同期成長逾10%、放款戶數年成長8%；除資金外，亦積極協助企業結合 ESG永續發展理念，達成淨零轉型與數位升級等目標。今年同獲辦理「中小企業放款方案」績優銀行－優等、均衡區域發展特別獎及辦理「六大核心戰略產業放款方案」績優銀行－優等多項殊榮。

主辦慶豐富聯貸 攜手企業迎戰關稅

除支持中小企業外，永豐銀行亦響應政府「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，協助各產業面對貿易關稅衝擊，今日與王道銀行共同統籌主辦上市公司－慶豐富實業18.25億元、5年期聯貸案；永豐銀行表示，居家生活用品供應商－慶豐富為北美前三大窗簾製造商，該聯貸案資金主要將償還其既有金融債務；旗下持續以金融支持，協助企業降低資金成本及強化財務結構。

永豐銀行 中小企業
