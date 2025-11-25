國泰世華銀行美化基隆分行外牆 攜手基隆市府共創港城新風貌

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行基隆分行外牆美化工程延續永續理念，選用具耐候性且具回收價值的玻璃磚，讓建築與港灣景觀相互融合，展現對基隆在地文化與環境的尊重。圖／國泰世華銀行提供｜福林映制所攝影
國泰世華銀行24日攜手基隆市政府一同舉行基隆分行外牆美化工程完工暨啟用典禮，延續2025年3月與基隆市府合作完成的「忠一孝二路口」城隍廟人行地下道美化工程，將城市景觀改造從「人行地下道」延伸至「地上建物」，展現企業與城市共生共榮的理念。此次基隆分行外牆美化工程延續地下道「永續光盒子」設計理念，更新建築外觀，外牆的燈光設計讓分行在夜間化身為港灣的守護燈塔，為基隆市容注入嶄新風貌。國泰世華透過實際行動，落實與地方政府合作的承諾，為市民打造更友善、更舒適的金融服務環境。

國泰世華銀行資深副總張經理表示，「基隆分行面對國門廣場，坐落於台灣最北港灣，自2008年開業至今，深耕在地17年，已成為基隆市民熟悉的重要地標。多年來，分行不僅提供多元金融服務，也見證了基隆港區的轉變與發展，陪伴在地居民度過人生的各個階段。分行許多同仁本身就是基隆人，對街坊鄰里的熟悉與情感，早已超越『服務』本身，對於基隆更多了責任與承諾。」

值得一提的是，本次基隆分行外牆美化工程延續永續的理念，選用具耐候性且具回收價值的玻璃磚，讓建築與港灣景觀相互融合，展現對基隆在地文化與環境的尊重。白天，玻璃磚可引入自然光線；夜晚，分行外牆燈光則以基隆的自然元素與城市記憶為靈感，將星芒、微風、落雨等意象，打造成一場光影交織的視覺饗宴。

分行外牆燈光設計的排序隨時間變化，當夜幕低垂，外牆燈光緩緩亮起，從象徵黎明破曉的第一道光、港灣的波光粼粼，到滋養與永續的細雨，最終燈光收斂，凝聚成溫暖的「永續光盒子」，化身港灣的守護燈塔，守望海的方向，守護每一位旅人，也映照著百年港都的榮耀與堅韌。

基隆分行自開業以來，除了滿足在地客戶多元的金融需求，也因應港口觀光與國際旅客的增加，設置外幣提款機，提供英、日語服務，並全面導入雙語標示，讓旅客與在地居民都能享受友善的金融體驗。國泰世華銀行將持續與基隆市政府合作，深化在地經營，期盼透過此次合作，帶來拋磚引玉的效果，讓更多企業加入城市改造的行列，共同為基隆市打造更美好的生活環境。

※國泰世華基隆分行外牆暨城隍廟人行地下道美化工程，完工紀錄形象片：

https://www.youtube.com/watch?v=c8ogCR8uXbU

如使用影片請標註「影像出自：福林映制所」

國泰世華銀行基隆分行夜晚點亮外牆，透過光影展演化身港灣「永續光盒子」。圖／國泰世華銀行提供｜福林映制所攝影
國泰世華銀行延續2025年3月與基隆市府合作完成的「忠一孝二路口」城隍廟人行地下道美化工程，將城市景觀改造從「人行地下道」延伸至「基隆分行」，展現企業與城市共生共榮的理念。圖／國泰世華銀行提供｜YHLAA李易暹攝影
國泰世華銀行基隆分行於24日舉行外牆美化啟動儀式，基隆市長謝國樑（中）、副市長邱佩琳（市長左側第一位）、國泰世華銀行資深副總張經理（市長右側第一位）等貴賓親自出席。圖／基隆市政府提供
