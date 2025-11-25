臺企銀祭第三波外幣優利定存 美元年利率4.5%、日幣最高達10%

隨著年底將至，民眾紛紛進行資金盤點與理財規劃。儘管近期外匯市場波動趨緩，外幣利率仍具穩健收益優勢。為協助客戶把握年終理財時機，臺灣企銀自即日起推出第三波「外幣優利定存年終專案」，針對美元、澳幣、歐元及日幣推出限時高利方案，讓客戶於歲末輕鬆放大外幣資產。

本次專案分為「新資金優利定存」及「換匯優利定存」兩類，凡符合最低承作金額，美元、澳幣及歐元1,888元起，或日幣188,888元起，即可於全台各分行臨櫃辦理，享受高利與匯率優惠雙重回饋。

臺灣企銀指出，適度配置外幣存款不僅能分散風險、也有助於提高整體資產報酬率。此次「換匯優利定存」專案同時搭配美元/澳幣匯率優惠3.5分、歐元匯率優惠5分、日幣匯率優惠10點（0.001），讓客戶以更優惠的價格同時完成換匯與定存。另針對短天期資金運用，提供7天期定存專案，其中美元及澳幣起存5,000元以上年利率4.5%，日幣50萬元以上年利率高達10%，協助客戶靈活運用外幣資金。

臺灣企銀表示，該專案即日起開放至114年12月10日止，限分行臨櫃辦理，誠摯邀請有外幣資產配置需求的客戶把握年底時機，穩健放大收益，迎接新年財富成長。